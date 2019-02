‘Als we dat bekendmaken, worden de spelers van Bayern München boos’

Uli Hoeness is tevreden over de gang van zaken bij Bayern München. De Duitse topclub kende een slechte reeks in september en november en daar leek Niko Kovac de dupe van te worden, maar enkele maanden later doet der Rekordmeister nog altijd om alle prijzen mee en is de president een tevreden man.

“We hebben een trainer die ter discussie werd gesteld, we hebben een technisch directeur die niet goed genoeg was en we hebben een team dat geen ambitie had”, somde Hoeness in een interview met Sport1 op. “Maar de realiteit is nu dat we gedeeld koploper zijn, nog steeds in de beker zitten en een geweldige wedstrijd tegen Liverpool in de Champions League hebben gespeeld.” Kanttekening: Bayern heeft weliswaar evenveel punten als Borussia Dortmund, maar de concurrent heeft een Bundesliga-duel minder gespeeld.

Bayern kreeg kritiek op het feit dat er te lang is geleund op Arjen Robben en Franck Ribéry, die ook in hun laatste seizoen blessuregevoelig zijn. “We hebben twee, drie spelers die we ongelooflijk dankbaar moeten zijn. Dat zijn onder meer Robben en Ribéry. We waren bereid om de competitie een jaar op te offeren zodat ze een waardig afscheid zouden hebben. Ik heb meer dan vijftig prijzen in mijn leven gewonnen, dus het opofferen van een prijs is niet erg.”

Tal van namen doen de ronde als versterkingen voor komend seizoen, maar Hoeness weigerde om daarover concrete informatie prijs te geven. “Als jullie, de media, zouden weten wat we voor komend seizoen hebben. Maar als we dat bekendmaken, worden de voetballers van Bayern die niet spelen wellicht boos.” Rafinha beklaagde zich dit weekeinde al over zijn gebrek aan speeltijd. “Jullie zeiden allemaal dat de selectie niet breed genoeg was. Als we nog meer spelers zouden hebben, zouden er nog meer van dit soort discussies zijn”, repliceerde de clubbaas.

Bayern maakte afgelopen maand al de komst van Benjamin Pavard van VfB Stuttgart bekend. “Hij heeft als rechtsback het WK in Rusland gewonnen. En dan komt wellicht Lucas Hernández nog, ook een zeer goede linksback.” De van Real Madrid gehuurde James Rodriguez kan middels een optie tot koop definitief worden overgenomen. Daar is echter nog geen beslissing over genomen. “Als de trainer zegt dat-ie goed is maar hem vervolgens niet laat spelen… Ik ga geen veertig miljoen euro betalen voor iemand die niet zal spelen. Maar wel als de trainer zegt dat hij hem nodig heeft en hem zal laten spelen.”

“We hebben een optie tot koop tot eind mei, die we gaan lichten of niet. Daar is nog geen beslissing over gevallen. Als we de optie lichten, moet hij blijven. Timo Werner? Is dat een voetballer?”, zei Hoeness gekscherend. “Wat wij in de zomer gaan doen, of volgend jaar zomer, want hij heeft nog een contract tot medio 2020, gaan we niet verklappen. Transfers worden steeds duurder. Daarom hebben we gespaard. We zijn klaar voor de zomer. Wanneer we een speler als Hernández kunnen krijgen, dan zullen we daar ook voor betalen.”

Geld is echter niet alles, weet ook Hoeness. “Je kan vijfhonderd miljoen euro uitgeven. Maar als een trainer de voetballers niet laat ontwikkelen, schiet je niks op. José Mourinho had ook geld, maar het is hem niet gelukt. Ik wil dat voetballers zich ontwikkelen, door voetballeraren. Clubs met veel geld kopen soldaten. Terwijl wij spelers hebben die met een Bayern-hart de Champions League voor Bayern wilden winnen én hebben gewonnen. Ik weet niet of daar bij een club als Paris Saint-Germain ook sprake van is.”