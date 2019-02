Frenkie de Jong niet in topvorm: ‘Hij heeft last van die 75 miljoen euro’

Frenkie de Jong laat Ajax deze zomer achter zich voor Barcelona, dat minimaal 75 miljoen euro op tafel legt voor de middenvelder. Sinds bekend is dat de Oranje-international naar het Camp Nou vertrekt, is zijn spel bij de Amsterdammers niet vlekkeloos. In het televisieprogramma De Tafel van Kees bij FOX Sports namen Willem van Hanegem, Sjaak Swart en Huub Stevens de jongeling onder de loep. "Zoiets kun je niet zomaar aan de kant schuiven", denken de tafelgasten.

"Onbewust heb je toch last van die 75 miljoen, waar we het allemaal over hebben", vertelt Swart. "Je ziet dat ook een beetje terug in zijn spel, hij is wat nerveuzer." Ook Stevens ziet de laatste tijd een andere De Jong. "Als er 75 miljoen voor je wordt betaald, dat neem je toch met je mee. Natuurlijk wil hij goed spelen bij Ajax, maar onbewust neem je dit soort dingen mee", aldus de oud-trainer van onder meer PSV en Roda JC.

Van Hanegem verwacht dat De Jong het goed zal doen bij Barcelona, maar twijfelt nog op welke positie. "Natuurlijk is hij een fantastische speler, maar hij is geen aanvallende middenvelder", vindt de Kromme. "Hij moet het spel voor zich hebben en op die plek speelt Sergio Busquets op dit moment. Dat is een geweldenaar, die ze bij Barcelona niet zullen vervangen. Ik zie hem niet op een andere plek op het middenveld."

Ook op de positie van Ivan Rakitic zou De Jong kunnen spelen. De Kroaat zou zomaar eens kunnen vertrekken als de Ajacied zich daadwerkelijk in Barcelona meldt. "Ik vind hem geen type Rakitic, ik zie hem eerder aan de andere kant", benadrukt Swart. De Jong heeft bij Barcelona een contract tot de zomer van 2024 getekend. De transfersom van 75 miljoen euro kan met eventuele bonussen oplopen tot 86 miljoen euro. De vijfvoudig Oranje-international speelde eerder ook bij Willem II en RKC Waalwijk.