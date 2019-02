Streppel wacht al drie maanden op salaris: ‘We hebben niet eens een dokter’

Jurgen Streppel is sinds oktober werkzaam bij Anorthosis Famagusta, maar het avontuur op Cyprus verloopt nog niet van een leien dakje. De 49-jarige oefenmeester en zijn selectie wachten al drie maanden op salaris. Daarnaast heeft de club van Streppel zes punten in mindering gekregen, waardoor men nu veroordeeld is tot het spelen van de degradatieronde van de Cypriotische competitie.

Anorthosis kreeg die straf opgelegd wegens het inzetten van een niet-geregistreerde speler, in de wedstrijd tegen Apollon Limassol op 2 februari. Die ontmoeting eindigde eigenlijk in een 1-0 overwinning, maar werd omgezet in een reglementaire 0-3 nederlaag. Anorthosis liep dus niet alleen een zege en drie punten mis, maar kreeg ook nog eens zes punten in mindering. Door die sanctie heeft de formatie van Streppel zich nu niet geplaatst voor de kampioensronde, waaraan de beste zes teams van de reguliere competitie deelnemen. Als nummer zeven is Anorthosis nu veroordeeld tot het spelen van de degradatieronde, waardoor er voor de club dit seizoen niet meer te halen valt dan het ontlopen van degradatie.

Na de 2-3 overwinning op Ermis Aradippou gaf Streppel met de hele selectie achter zich een persconferentie om de nijpende situatie uit te leggen. “Ik wil niet respectloos zijn, maar ik heb iedereen meegebracht naar deze persconferentie. Ik praat over iedereen in deze spelersgroep en ik ben blij dat ze hier zijn. We hebben 37 punten, dat is normaal gesproken genoeg om Europa in te gaan of zelfs mee te doen om de landstitel”, zo tekent de Cyprus Times op uit de mond van Streppel tijdens de persconferentie.

“Ik heb jullie met voorbeelden uitgelegd wat er aan de hand is, maar jullie begrepen het niet. Het is nu tijd om alles te vertellen. We hebben niet eens een dokter. Ze hebben negen punten afgepakt, mijn assistent is vertrokken en we hebben al drie maanden niet betaald gekregen”, legt de oefenmeester uit. “Voor mij was het heel moeilijk om te blijven vechten. We wonnen hier met 2-3 en dat was wellicht onverdiend, maar we bleven vechten. Wat de mensen ook zeggen, we zullen blijven vechten. Zelfs in de degradatieronde.”

“Wanneer je niet betaald wordt en je niet eens een dokter hebt, is dat lastig. Ik zou willen dat jullie weten wat we hier doormaken. Maar de jongens die hier om mij heen staan, kunnen deze prachtige club helpen”, besluit Streppel. Zijn contract op Cyprus loopt nog tot het einde van het seizoen. In het verleden stond de oefenmeester aan het roer bij achtereenvolgens Helmond Sport, Willem II en sc Heerenveen.