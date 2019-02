‘Degraderen zou zonde zijn voor deze club met al die trouwe supporters’

NAC Breda pakte zaterdagavond weliswaar een punt tegen FC Groningen (0-0), maar na afloop was niemand in het Rat Verlegh Stadion eigenlijk blij. Concurrent De Graafschap had eerder op de avond met 0-3 bij PEC Zwolle gewonnen, waardoor het gat tussen de hekkensluiter van de Eredivisie en plek zeventien op de ranglijst nu vier punten bedraagt.

Mitchell van der Gaag gaf in gesprek met Omroep Brabant aan dat hij na de wedstrijd het resultaat van De Graafschap in Zwolle hoorde. “Dan komt die klap wel dubbel zo hard aan.” De oefenmeester sprak van 'opnieuw een teleurstellend resultaat'. “De druk was redelijk hoog, maar daar zijn we goed mee omgegaan.”

“We hoopten op drie punten en als je kijkt naar de resultaten van de concurrenten dan komt dit nog harder aan”, herhaalde Van der Gaag. “Aan de andere kant kan ik mijn ploeg niets verwijten, omdat we heel hard gewerkt hebben. Het was niet altijd even goed, maar ik heb wel een team gezien dat er echt voor wilde gaan tot het einde. Dat is het belangrijkste.”

Van der Gaag houdt nog altijd vertrouwen in zijn ploeg en het feit dat NAC zich zal gaan handhaven. “De creatieve jongens komen weer terug, Mitchell te Vrede is weer terug. We hebben het vandaag niet af laten weten op inzet. Daar begint het mee. En ik heb vandaag en vorige week tegen Ajax een aantal momenten gezien waar we verder mee kunnen. Dus wat dat betreft houd ik er vertrouwen in.”

Benjamin van Leer voorkwam vlak voor tijd dat Ritsu Doan alsnog tot matchwinner zou uitgroeien. “Dit was het moment om drie punten te pakken”, betreurde de van Ajax gehuurde keeper in gesprek met FOX Sports. “Achteraf hoorde ik dat De Graafschap had gewonnen. Dat maakt het natuurlijk extra zuur. Sorry voor mijn woorden, maar het is gewoon kut. Degraderen zou zonde zijn voor deze club met al die trouwe supporters. Wij kunnen niets anders dan keihard werken en doorgaan.”