‘Fantastische keeper’ bedolven onder complimenten: ‘Dat was niet normaal’

FC Utrecht en Excelsior hielden elkaar zaterdagavond op een doelpuntloos gelijkspel in De Galgenwaard: 0-0. Het punt werd vooral door de bezoekers uit Rotterdam gekoesterd, daar de thuisploeg liefst 29 doelpogingen liet noteren en doelman Alessandro Damen een van de uitblinkers aan de kant van Excelsior was.

“De neutrale kijker noemt dit misschien een gestolen punt, maar wij zijn hier heel blij mee”, zegt trainer Adrie Poldervaart op de clubsite van Excelsior. “We hebben een aantal keer geluk gehad en een fantastische keeper. Het team heeft gestreden voor wat het waard is. Daar ben ik trots op, want dat hebben we nodig in deze fase.” Excelsior pakte tien punten uit de laatste vijf duels, maar de verschillen onderin zijn minimaal.

“Soms krijg je niet altijd wat je verdient”, vertelde Dick Advocaat op zijn beurt via de officiële kanalen van FC Utrecht. “Ik heb de ploeg complimenten gegeven, want ik vind Excelsior een vervelende ploeg om tegen te spelen omdat ze veel voetballend vermogen hebben. We hebben vandaag genoeg mogelijkheden gehad om de goal te maken. Vorige week hadden we vier mogelijkheden en scoren we één keer, nu hadden we iets meer mogelijkheden en scoren we niet. Dat zijn dingen die gebeuren.”

Damen werd na afloop door velen bedolven onder de complimenten. “Dat schot van Sander van de Streek dat er via de paal uitging, die pakte hij”, somde Ryan Koolwijk in gesprek met FOX Sports op. De middenvelder van FC Utrecht leek in de slotfase alsnog de 1-0 te maken met een kopbal, maar Damen redde subliem. “Die kopbal was helemaal niet normaal, die telde ik al”, gaf Koolwijk toe.