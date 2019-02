Kik Pierie was op eigen initiatief bij Ajax: ‘Maar niet via Yuki’

Kik Pierie ontkent dat hij vorige week op uitnodiging van Ajax in het Okura Hotel heeft gegeten en vervolgens het Champions League-duel met Real Madrid heeft bijgewoond. De verdediger van sc Heerenveen at naar eigen zeggen op eigen inititief in het luxe hotel, waar ook de selectie van Real Madrid verbleef, en had zelf kaarten voor de krachtmeting geregeld.

“Het was lekker eten in het Okura. Ik raad het je aan”, zei Pierie enigszins gekscherend in gesprek met FOX Sports. Hij ontkende dat hij op uitnodiging van Ajax in Amsterdam was en de wedstrijd tegen Real Madrid bijwoonde. “Nee, nee. Ik heb dat allemaal zelf geregeld. Yuki Kobayashi heeft veel contacten daar. Ik ben er wel vaker geweest en ik vraag dan aan hem of hij een plekje voor mij kan regelen.”

Pierie herhaalde dat hij het eten in het Okura Hotel via Kobayashi had geregeld toen hij opnieuw de vraag kreeg of het niet ‘gewoon’ een snuffelstage bij Ajax was. “De kaarten heb ik ook zelf geregeld. Niet via Yuki dan, maar via mijn zaakwaarnemer. Op eigen initiatief. Het is niet andersom geweest. Ik zou daar niet over liegen.”

Pierie wilde niet kwijt hoe hij zijn toekomst voor zich ziet, nu zijn contract volgend jaar zomer ten einde loopt. “Of je verlengt of je maakt een stap. Het is een van de twee en wat er gaat gebeuren, gaan we wel zien.” De verslaggever probeerde toch nog iets los te krijgen en vroeg of de rondleiding was bevallen. “In het Okura was het lekker eten en het was een mooie wedstrijd. Ik heb me dus zeker vermaakt.”