Perspectief voor NAC Breda nog grauwer na ‘draak van een wedstrijd’

Een slordige wedstrijd tussen NAC Breda en FC Groningen in het Rat Verlegh Stadion heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen wisten het publiek geenszins te vermaken en stapten met een 0-0 gelijkspel van het veld. Na de puntendeling heeft hekkensluiter NAC een achterstand van vier punten op De Graafschap, dat eerder op de zaterdagavond met 0-3 won van PEC Zwolle.

Groningen startte met dezelfde elf namen als vorige week, toen de ploeg met 1-0 van Feyenoord won. Toen was het team van Danny Buijs eigenlijk vanaf de eerste minuut al de bovenliggende partij. Tegen NAC was dat niet het geval; geen van beide ploegen maakte een onuitwisbare indruk. Het spel oogde slordig en onrustig: zowel NAC als Groningen had veel moeite om de bal in de ploeg te houden. Een heerlijke pass van Samir Memisevic fungeerde in de twaalfde minuut dan ook als een vlag op een modderschuit. De Bosniër zette Thomas Bruns vrij voor doelman Benjamin van Leer, die tot zijn opluchting zag dat de Vitesse-huurling over schoot.

Aan de overzijde verwerkte Sergio Padt een inzet van Gervane Kastaneer. Gaandeweg de eerste helft kwam Groningen beter in de wedstrijd. Ritsu Doan beproefde zijn geluk na een fraaie actie, maar zijn inzet werd gepakt door Van Leer. Verder moest Groningen het vooral hebben van afstandsschoten. De bezoekers hadden echter wel de rust in hun spel gevonden die aanvankelijk ontbrak. In het tweede bedrijf stuntelde de achterhoede van NAC en kon Van Leer nog maar net voorkomen dat Doan de score opende.

Halverwege de tweede helft, kort nadat de tegenvallende Kaj Sierhuis werd afgelost door Illias Bel Hassani, volgde het gevaarlijkste moment tot dan toe: Ludovit Reis probeerde het van afstand en vuurde op de lat. Even daarna liet Padt een voorzet van Greg Leigh door de handen glippen, maar de bal passeerde de doellijn net niet. Net als voor rust sloop de slordigheid erin bij beide teams en doelpunten zouden er niet meer vallen. Groningen klimt een plekje op de ranglijst en staat negende, hoewel de ploeg zondag kan worden ingehaald door ADO Den Haag. Dan moet de ploeg van Alfons Groenendijk wel zien te winnen van Ajax.