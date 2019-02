Edin Dzeko vertolkt heldenrol in aanloop naar Romeinse derby

AS Roma heeft zaterdag ternauwernood een misstap kunnen voorkomen. Het team van trainer Eusebio Di Francesco leek genoegen te moeten nemen met een punt bij nummer negentien Frosinone, maar Edin Dzeko besliste anders in de extra tijd: 2-3. Rick Karsdorp, geblesseerd, en bankzitter Justin Kluivert kwamen niet binnen de lijnen. AS Roma staat nu steviger op de vijfde plaats en treedt volgende week aan tegen stadsgenoot Lazio, dat maandag tegen Udinese speelt en als nummer acht maar zes punten minder heeft.

De start van Frosinone mocht er zijn, met dank aan een foutenfestival aan de kant van AS Roma. Een slappe pass van Steven N’Zonzi werd makkelijk onderschept door Camillo Ciano, die zag hoe Robin Olsen zijn schot half keerde en het leer vervolgens over de doelman én alsnog in het lege doel ging: 1-0. Ciano was niet veel later zelfs dicht bij de 2-0, maar een pass van Andrea Beghetto ging aan alles en iedereen voorbij.

AS Roma kwam beter in het duel naarmate de eerste helft vorderde en zorgde binnen een minuut voor de ommekeer. Edoardo Goldanigga had in het strafschopgebied niet door dat Dzeko achter hem stond, waarna de spits dankbaar profiteerde en via de paal afrondde: 1-1. Eén minuut later stonden i Giallorossi zelfs voor, na een uitstekende tegenaanval: Lorenzo Pellegrini gleed de 1-2 binnen.

De tweede helft viel ronduit tegen en kwam pas in de laatste twintig minuten enigszins los. Andrea Pinamonti liet een goede kans onbenut en een van richting veranderde inzet van Bryan Cristante ging nipt naast. Tien minuten voor tijd ging de defensie van Roma finaal in de fout. Drie verdedigers liepen elkaar in de weg en hadden geen enkele grip op Ciano en Pinamonti, waarna laatstgenoemde voor de 2-2 zorgde. Diep in de extra tijd kreeg Dzeko echter alle ruimte in de doelmond om op aangeven van Stephan El Shaarawy de 2-3 te maken.