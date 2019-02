De Graafschap boekt grootste uitzege in Eredivisie in 7788 dagen

De Graafschap heeft zaterdagavond de eerste uitzege van het seizoen geboekt. Het team van Henk de Jong diende Jaap Stam zijn tweede nederlaag toe als trainer van PEC Zwolle: 0-3. Het was de grootste uitoverwinning van De Graafschap in de Eredivisie sinds 29 oktober 1997, toen de club met 0-4 won van NEC. Men staat nog altijd zeventiende in de Eredivisie, maar heeft nu wel een voorsprong van vijf punten op NAC Breda. De hekkensluiter speelt op het moment van schrijven tegen FC Groningen. PEC blijft veertiende staan.

Het grootste gedeelte van de openingsfase speelde zich af rond de middellijn. Verder dan wat speldenprikjes kwamen beide ploegen aanvankelijk niet: Hidde Jurjus had geen moeite met een afstandsschot van Lennart Thy, zag een schot van Mike van Duinen naast rollen en aan de overzijde probeerde Delano Burgzorg het tevergeefs van grote afstand. Na 26 minuten volgde de eerste uitgespeelde aanval van de wedstrijd. Op aangeven van Vito van Crooij kreeg Pelle Clement een uitgelezen kans om PEC op voorsprong te zetten, maar hij schoot wild over.

Hoewel beide ploegen voorzichtig opereerden, was het De Graafschap dat nog het meest naar voren speelde. De ploeg van Henk de Jong kwam echter zelden in het vijandelijke strafschopgebied. Toch slaagde De Graafschap er na 35 minuten in om de score te openen: linksback Kenneth Paal van PEC leverde de bal in, waarna Youssef El Jebli profiteerde en de bal voor bracht. Verdediger Thomas Lam schampte de bal achter zijn eigen keeper Mickey van der Hart: 0-1. Het was de eerste keer sinds 5 januari 2016 dat De Graafschap op voorsprong kwam in een uitduel in de Eredivisie.

De Graafschap maakte vooral het verschil door feller en doortastender de duels in te gaan dan PEC. In de tweede helft ging het spel voortdurend heen en weer. PEC zette druk naar voren om een gelijkmaker te forceren, waardoor De Graafschap veel ruimte kreeg in de tegenaanval. Een minuut nadat Javier Vet net voorlangs tikte namens de bezoekers, was het Charlison Benschop die voor de beslissing zorgde. De winteraanwinst werd bediend door een steekpass van Azor Matusiwa door het hart van de Zwolse defensie en maakte zijn eerste treffer voor De Graafschap. PEC speelde onthutsend zwak voor het eigen publiek, dat begon te morren.

Twintig minuten voor tijd had Kingsley Ehizibue er echter wel 1-2 van moeten maken. De rechtsback had de bal van dichtbij voor het inkoppen na een voorzet van Ouasim Bouy, maar knikte naast het doel van Jurjus. Zian Flemming had het vizier evenmin op scherp staan en liet een kwartier voor tijd een uitgelezen kans liggen. Even leek de hoop van PEC nieuw leven te worden ingeblazen, na een rode kaart voor Fabian Serrarens. De aanvaller zwaaide met zijn arm naar achteren met Thomas Lam in zijn rug en kreeg rood voor zijn slaande beweging. Desondanks werd het 0-3: de verdediging van PEC lag helemaal open en Burgzorg schoot raak door de benen van Van der Hart.