Heerenveen voltooit fraaie comeback met drie treffers na rust

SC Heerenveen heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een reeks van zeven wedstrijden achter elkaar zonder overwinning in de Eredivisie. Het elftal van trainer Jan Olde Riekerink keek op bezoek bij Fortuna Sittard bij rust tegen een 2-1 achterstand aan, maar wist de wedstrijd vervolgens in de tweede helft volledig te kantelen: 2-4. Door de zege passeert Heerenveen Fortuna op de ranglijst: de Friezen staan nu met 27 punten uit 23 duels elfde. Fortuna heeft 26 punten en is voorlopig terug te vinden op een twaalfde plaats.

Het betekende voor Fortuna de eerste thuisnederlaag sinds 12 december, maar het begin van de Limburgers mocht er nog wel wezen. De debuterende Calvin Mac-Intosch verstuurde in de zevende minuut van de wedstrijd een pass van achteruit, waarna Lazaros Lamprou plots alleen opdook voor het doel van Heerenveen. De Griekse linksbuiten was slim weggelopen bij directe tegenstander Jizz Hornkamp en liet Warner Hahn vervolgens kansloos: 1-0. Heerenveen beleefde zo een valse start, maar het antwoord van de Friezen volgde bijna onmiddellijk: Dennis Johnsen schoot na een fraaie individuele actie rakelings naast. Kort erna schoot Yuki Kobayashi uit een vrije trap in de handen van Alexei Koselev.

Heerenveen maakte in defensief opzicht een zeer kwetsbare indruk in de eerste helft en ontsnapte na precies een halfuur aan de 2-0: Lisandro Semedo schoot na goed doorzetten van Andrija Novakovich op Hahn. De doelman hield het elftal van Olde Riekerink zo op de been, maar amper een minuut later moest hij alsnog voor een tweede maal vissen. Na een voorzet vanaf de linkerflank schoof Mark Diemers de bal beheerst tegen de touwen. Fortuna zat daarmee op rozen, maar Heerenveen wist op slag van rust via Daniel Höegh nog wel een aansluitingstreffer te produceren. De centrale verdediger kopte raak uit een hoekschop van Kobayashi en zorgde zo voor een 2-1 ruststand.

Na de onderbreking maakte Fortuna een minder energieke indruk en tapte Heerenveen uit een ander vaatje. De Friezen kregen via Johnsen en Höegh snel kansen op de gelijkmaker, maar Koselev redde tweemaal. Na een uur spelen wisten de bezoekers alsnog langszij te komen: Mitchell van Bergen ging Michael Pinto fraai voorbij en vuurde uiteindelijk raak in de korte hoek. Johnsen had amper twee minuten later de 2-3 op zijn voet, maar de huurling van Ajax stuitte op Koselev, die vervolgens op de doellijn werd gered door Kai Heerings. Heerenveen stapelde kans op kans en was halverwege de tweede helft opnieuw dicht bij een treffer: na schitterend voorbereidend werk van Johnsen schoot Michel Vlap met de buitenkant van de voet op de paal.

Uiteindelijk wist Heerenveen zijn comeback een kwartier voor tijd te voltooien. José Rodríguez liet zich op de achterlijn aftroeven door Vlap, waarna de verdediger van Fortuna aan de noodrem moest trekken en met rood van het veld werd gestuurd. De strafschop die volgde werd vervolgens feilloos benut door Sam Lammers. De spits gooide de wedstrijd zes minuten voor tijd uiteindelijk definitief in het slot. Lammers werd achter de verdediging van Fortuna weggestoken door Vlap, waarna hij Koselev vakkundig uitspeelde en eenvoudig kon scoren. In een knotsgekke slotfase kende Pol van Boekel Fortuna nog een strafschop toe na een vermeende overtreding van Höegh op Novakovich, maar de arbiter draaide die beslissing uiteindelijk weer terug na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR).