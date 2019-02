‘Bale dronk geen alcohol en was niet geïnteresseerd in avondjes uit’

Gareth Bale is naar verluidt een buitenbeentje binnen de selectie van Real Madrid. Marcelo liet onlangs weten dat de Welshman gebrekkig Spaans spreekt en daardoor amper communiceert met zijn teamgenoten. Doordat de prestaties van Bale dit seizoen op het veld evenmin overhouden, is de kritiek op de flankspeler niet mals in Spanje. Peter Crouch neemt het in zijn column voor de Daily Mail echter op voor zijn voormalig ploeggenoot.

Crouch leerde Bale kennen bij Southampton en speelde later bij Tottenham Hotspur samen met hem. Volgens de boomlange spits is de linkspoot van Real Madrid een introverte persoonlijkheid en is de kritiek op hem overtrokken. "Nu is Marcelo de volgende die zegt dat Bale helemaal geen Spaans spreekt. Ik wil me niet bemoeien met de gang van zaken in de kleedkamer van Real Madrid, maar het feit dat Bale niet met de rest van de spelers op stap gaat, doet geen afbreuk aan zijn karakter", schrijft de aanvaller van Burnley.

"Ik leerde hem bij Southampton kennen toen hij nog een jonge jongen was. Daarna heb ik twee jaar met hem samen gespeeld bij Tottenham. Hij dronk geen alcohol met ons – hij dronk überhaupt geen alcohol – en hij was niet geïnteresseerd in avondjes uit. Maar iedereen in de selectie wist dat het een goede jongen was, die altijd in was voor een grapje", vervolgt Crouch. "Hij was een stille jongen, maar waarom moet dat een probleem zijn? Gareth heeft de Champions League vier keer gewonnen met Real Madrid. Dat verdient enig respect."

Bale maakte in de zomer van 2013 voor ongeveer 100 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid, maar slaagde er bij de Koninklijke, mede door veel blessureleed, nimmer in uit te groeien tot een publiekslieveling. "Ik zie hem op een bepaald punt in zijn loopbaan terugkeren naar Engeland, maar hij kan nog zoveel bereiken in Spanje. Blessures zijn altijd zijn grootste probleem geweest, maar alle spelers die zo explosief zijn als hij, kampen met die problemen. Als Gareth het gevoel heeft dat hij een avondje uit moet laten lopen ten behoeve van zijn fitheid, dan snap ik niet waarom die keuze in twijfel getrokken moet worden", besluit Crouch.