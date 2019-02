Mbappé schrijft geschiedenis én gaat viraal met opzichtige handsbal

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond in de Franse competitie betrekkelijk eenvoudig afgerekend met Nîmes Olympique. De koploper won door doelpunten van Christopher Nkunku en Kylian Mbappé (twee) op eigen veld met ruime cijfers: 3-0. Mbappé bereikte met zijn eerste treffer een speciale mijlpaal: geen enkele speler maakte op jongere leeftijd vijftig doelpunten in de Ligue 1 dan de twintigjarige spits van PSG. De Parijzenaren hebben na 25 speelrondes een voorsprong van zeventien punten op achtervolger Lille, dat tevens een wedstrijd meer speedlde.

PSG had uiteindelijk weinig problemen met de huidige nummer elf van de Ligue 1, maar het duurde wel tot vijf minuten voor rust voordat de score geopend werd. Marco Verratti had een prachtige lange pass in huis op Nkunku, waarna laatstgenoemde oog in oog met doelman Paul Bernardoni koelbloedig afrondde. Nkunku kon bij PSG rekenen op een basisplaats, onder meer doordat Ángel Di María rust kreeg en Neymar en Edinson Cavani vanwege blessureleed nog altijd afwezig waren.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel leek zijn voordelige marge vervolgens nog voor rust te verdubbelen. Mbappé werkte in de blessuretijd van de eerste helft een door Thiago Silva verlengde hoekschop van dichtbij binnen, maar dat deed de Franse spits wel opzichtig met de hand. Daardoor werd de treffer afgekeurd en ontving Mbappé een gele kaart van scheidsrechter Amaury Delerue.

Mbappé stuitte aan het begin van de tweede helft tot tweemaal toe op Bernardoni, maar twintig minuten voor tijd mocht hij alsnog een doelpunt vieren. Juan Bernat snelde over de linkerflank voorbij zijn directe tegenstander, waarna de Spaanse verdediger in het strafschopgebied van Nîmes oog had voor Mbappé. De aanvalsleider van PSG kon vervolgens van dichtbij eenvoudig scoren. Mbappé bepaalde in de absolute slotfase zelf de eindstand na een razendsnelle counter.