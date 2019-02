Messi schittert met drie fantastische doelpunten in Sánchez Pizjuán

Lionel Messi heeft Barcelona zaterdag bijna hoogstpersoonlijk naar drie punten geleid in de uitwedstrijd tegen Sevilla. De Argentijnse superster maakte in het Ramón Sánchez Pizjuán drie schitterende doelpunten, waaronder de bevrijdende 2-3 vijf minuten voor tijd. Luis Suárez bepaalde daarna de eindstand op 2-4, na een assist van Messi. Quincy Promes stond negentig minuten binnen de lijnen bij Sevilla, dat tot tweemaal toe op voorsprong kwam, maar uiteindelijk toch moest buigen voor de klasse van Messi. Barcelona verstevigt zijn koppositie in LaLiga door de zege: het team van Ernesto Valverde heeft na 25 speelrondes 57 punten, 10 punten meer dan achtervolger Atlético Madrid, dat later dit weekeinde nog wel in actie komt.

Promes speelde zijn meeste wedstrijden voor Sevilla dit seizoen tot dusver als wingback, maar door de rentree van Maximilian Wöber in de basis was de international van het Nederlands elftal zaterdagmiddag aanvankelijk met beduidend minder defensieve taken belast. Hij werkte met Sevilla een uitstekende eerste helft af en stond na ruim twintig minuten voetballen aan de basis van de verdiende 1-0. Promes onderschepte op eigen helft een pass van Messi, waarna hij Wissam Ben Yedder aan het werk zette. Die had vervolgens aan de rechterkant van het veld oog voor Jesús Navas, waarna de Spaanse flankspeler oog in oog met Marc-André ter Stegen koelbloedig afrondde.

Barcelona had echter slechts vier minuten nodig om de stand weer in evenwicht te brengen. Messi werd in het strafschopgebied van Sevilla bereikt door Ivan Rakitic, waarna de Argentijnse superster een weergaloze volley produceerde die doelman Tomas Vaclik te machtig was: 1-1. Het bezoek uit Catalonië ging ondanks de gelijkmaker niet beter voetballen. Sevilla hanteerde een hoog tempo en wist op slag van rust voor een tweede keer op voorsprong te komen. Gabriel Mercado vond vanaf een meter of zes de verre hoek, nadat Pablo Sarabia de bal vanaf de achterlijn had voorgetrokken.

Luis Suárez kwam in de eerste helft nauwelijks voor in het stuk, maar de spits van Barcelona was acht minuten na de onderbreking wel bijna goed voor een assist. Hij had een afgemeten voorzet in huis op invaller Ousmane Dembélé, maar die hielp een enorme schietkans vanaf een meter of elf vervolgens om zeep. Kort erna haakte Wöber geblesseerd af bij Sevilla: de Oostenrijkse verdediger werd vervangen door Franco Vázquez. Daardoor zakte Promes een linie naar achter. Barcelona nam de wedstrijd gaandeweg steeds meer in handen en wist halverwege de tweede helft opnieuw via Messi langszij te komen.

De vedette werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door Dembélé, waarna hij met links aannam en met rechts de bovenhoek vond: 2-2. Niet veel later liet Messi Sevilla met de schrik vrijkomen: een indraaiende poging scheerde rakelings over het doel van Vaclik. In de slotfase voerde Barcelona de druk nog even flink op en dat resulteerde vijf minuten voor tijd uiteindelijk in de 2-3. Een knal van Carles Aleñá werd gesmoord door Simon Kjaer, waarna de bal met enig fortuin voor de voeten van Messi viel. De Argentijn werd nog enigszins gehinderd door de uitkomende Vaclik, maar verschalkte de doelman uiteindelijk met een briljante stift. In de blessuretijd pikte Suárez nog zijn doelpunt mee: na een fraaie assist van Messi lobde hij de bal over Vaclik heen.