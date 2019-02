Rekik duwt Lewandowski en ziet rood bij minimale nederlaag

Bayern München deelt de koppositie in de Bundesliga weer met Borussia Dortmund. Der Rekordmeister won zaterdag met minimaal verschil van Hertha BSC (1-0) en kwam daardoor in puntenaantal naast BVB, dat zondag thuis aantreedt tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Bij Hertha kreeg Karim Rekik in de slotfase een directe rode kaart. Nummer drie Borussia Mönchengladbach verloor voor eigen publiek met 0-2 van VfL Wolfsburg en heeft nu acht punten minder dan de top twee.

Bayern München - Hertha BSC 1-0

Hertha, dat in 1977 voor het laatst won op bezoek bij Bayern, was ongetwijfeld tevreden over het verloop van de eerste helft. Met Karim Rekik in de basis slaagden de bezoekers erin om het gevaar van Bayern in te perken. Doelman Rune Jarstein van Hertha werd zelden op de proef gesteld. Joshua Kimmich en Franck Ribéry kwamen het dichtst bij een doelpunt voor Bayern, terwijl een vroege treffer van Hertha gemaakt door Davie Selke, werd afgekeurd wegens buitenspel. Na ruim een uur ging het toch mis voor Hertha. Kort nadat Kimmich een inzet van Selke van de lijn had gehaald, maakte Javi Martínez er 1-0 van.

De Spanjaard sprong na een corner van James Rodríguez hoger dan zijn bewakers en knikte het openingsdoelpunt binnen. Na het doelpunt had Bayern de wedstrijd volledig onder controle. De ploeg van trainer Niko Kovac speelde de bal zorgeloos rond op de helft van Hertha, zonder al te naarstig op zoek te gaan naar de 2-0. Maar juist in een fase waarin Hertha wat meer balbezit had, kreeg Rekik een rode kaart. De verdediger tackelde Robert Lewandowski, waarna een akkefietje volgde en Rekik de Pool een duw gaf. Thomas Müller liet na om de tien man van Hertha met een grotere nederlaag naar huis te sturen.

SC Freiburg - FC Augsburg 5-1

Het team van Christian Streich was in de eerste 45 minuten oppermachtig en had halverwege zelfs ruimer dan 3-0 voor kunnen staan. Nils Petersen opende in de negende minuut al de score en na een half uur spelen volgde de 2-0: Gregor Kobel had geen antwoord op een vrije trap van Vincenzo Grifo. Petersen kopte vlak voor rust uit een corner van Grifo de 3-0 binnen. Rani Khedira profiteerde luttele minuten na rust van miscommunicatie in de defensie van Freiburg, maar een comeback van Augsburg, dat zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw aantrad, zat er niet in. Gian-Luca Waldschmidt en Florian Niederlechener bepaalden de eindstand. In de extra tijd kreeg Reece Oxford direct rood voor een charge van achteren op Janik Haberer. Freiburg staat nu twaalfde; Augsburg blijft vijftiende.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 0-3

De thuisploeg speelde een sterke eerste helft en had volop kansen op minimaal één goal. Alleen al Florian Neuhaus had tot drie keer toe uitzicht op de 1-0, maar onder meer de lat voorkwam een doelpunt. Uit het niets en met het eerste schot op doel sloeg Wolfsburg toe: Yannick Gerhardt mikte het leer in de 38e minuut achter Yann Sommer. In de tweede helft liepen de bezoekers verder uit. Na voorbereidend werk van Wout Weghorst, die in de basis stond, verdubbelde Admir Mehmedi in de 68e minuut de voordelige marge en zeven minuten voor het einde kopte hij ook de 0-3 tegen de touwen. Door de zege staat Wolfsburg op een vijfde plaats, terwijl die Fohlen lijken af te haken als outsider voor de landstitel.

FSV Mainz 05 - Schalke 04 3-0

Mainz heeft zware weken achter de rug, met ruime nederlagen tegen achtereenvolgens FC Augsburg (3-0), Bayer Leverkusen (1-5) en VfL Wolfsburg (3-0). Tegen Schalke kreeg de ploeg van trainer Sandro Schwarz echter een vroege opsteker: Karim Onisiwo ontving de bal in het strafschopgebied van Danny Latza, liet het leer opstuiteren en volleerde hard raak. Daar bleef het lange tijd bij, maar zeventien minuten voor het laatste fluitsignaal trok Mainz het duel definitief naar zich toe. Jean-Philippe Mateta werd geheel vrijgelaten in het strafschopgebied en kopte een voorzet van Aarón Martín binnen. In de slotfase bepaalde Onisiwo de eindstand. Jean-Paul Boëtius stond negentig minuten op het veld bij Mainz; Jeffrey Bruma werd na zeventig minuten gewisseld bij Schalke.