Tottenham Hotspur kan dure nederlaag op Turf Moor niet voorkomen

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een dure nederlaag in de Premier League geleden. Het team van manager Mauricio Pochettino ging op bezoek bij Burnley met 2-1 onderuit en blijft zodoende op zestig punten staan. Dat zijn er vijf minder dan de gedeelde koplopers Manchester City en Liverpool. Burnley, dat door de zege naar de dertiende stek stijgt, heeft nu al acht opeenvolgende competitiewedstrijden niet verloren.

In de eerste helft was geen van beide teams in staat om een grote kans op doel te creëren. De beste mogelijkheid was zonder meer voor Harry Kane, die na ruim een maand zijn rentree maakte: het schot van de rand van het zestienmetergebied ging naast het doel van Tom Heaton. Aan de andere kant van het veld was Ashley Barnes namens de thuisploeg het dichtst bij een treffer. De inzet van de aanvaller ging rakelings over het doel van Hugo Lloris. Tot meer waren de teams in de eerste 45 minuten op Turf Moore niet in staat, waarschijnlijk tot tevredenheid van Sean Dyche.

Tottenham startte sterk aan het tweede bedrijf en zette druk op de defensie van Burnley. Heaton haalde een inzet van Kane van afstand uit de bovenhoek en een inzet van Juan Foyth ging ruim over. Het waren echter the Clarets die als eerste aan de leiding gingen. Na een hoekschop van Dwight McNeil kopte Chris Wood, die aan de aandacht van Foyth was ontsnapt, van dichtbij het leer binnen: 1-0. Een hard gelag voor het bezoek, dat van mening was dat Jeff Hendrick de bal als laatste had aangeraakt alvorens er een corner werd gegeven.

Pochettino koos met de inbreng van Fernando Llorente in de plaats van Harry Winks voor een tweede spits op het veld. Na 65 minuten verscheen de 1-1 op het scorebord. Na een ingooi van Danny Rose, al dan niet op de plek waar de bal uit was gegaan, was Kane de defensie te slim af en werkte hij uit een moeilijke hoek de 1-1 binnen. Burnley kreeg via Hendrick en McNeil enkele kleine kansen op de 2-1 en dwong uiteindelijk ook een driepunter af: zeven minuten voor tijd belandde een mislukt schot van Johann Berg Gudmundsson in de voeten van Barnes, die dankbaar profiteerde.