De Jong: ‘Ik kon bij die club vier keer meer verdienen dan bij De Graafschap’

Henk de Jong heeft in de winterstop de kans geweigerd om bij een club uit het buitenland aan de slag te gaan. De trainer van De Graafschap weigerde en bleef zijn werkgever uit Doetinchem trouw, zo laat hij zaterdag weten in een interview met de Gelderlander. "Ik kon bij die club vier keer meer verdienen dan bij De Graafschap”, aldus De Jong.

De Jong wil niet ingaan op de naam van de club. De 54-jarige trainer vond het een aantrekkelijk aanbod, maar vond dat hij De Graafschap niet kon verlaten. Zijn ploeg stond destijds onderaan in de Eredivisie. "Wij stonden op dat moment onderaan en ik vond dat ik het niet kon maken om weg te lopen. Dan zou ik nooit meer kunnen slapen. Ik laat deze club niet zomaar in de steek."

De coach van de nummer zeventien van de Eredivisie heeft een aflopend contract op De Vijverberg. Een nieuwe verbintenis is aanstaande. Volgens het regionale dagblad moeten de eerste gesprekken nog gevoerd worden, maar lijkt het een kwestie van tijd voordat de handtekeningen worden gezet. "Of ik niet uitgekeken ben op De Graafschap? Nee joh, ben je gek. Ik werk bij een van de mooiste clubs van Nederland", aldus de trainer, die niet bang is om te degraderen. "Daar loop ik niet voor weg. Dan bouwen we rustig door."