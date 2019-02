‘Het is tweeduizend procent zeker dat Mbappé en Neymar blijven’

Supporters van Paris Saint-Germain hoeven niet te vrezen voor het vertrek van Neymar en Kylian Mbappé. Voorzitter Nasser Al-Kheliaïfi benadrukt in een interview met le Parisien dat PSG geen spelers hoeft te verkopen om te voldoen aan de regels van Financial Fair Play.

Der Spiegel en Mediapart meldden vorig jaar dat PSG regels van FFP had geschonden en daarom noodgedwongen spelers zou moeten verkopen. De Franse grootmacht sprak de berichtgeving destijds al tegen en Al-Kheliaïfi stelt de fans gerust. “Het is niet honderd procent, maar tweeduizend procent zeker”, aldus de baas van de club als hem gevraagd wordt of Neymar en Mbappé volgend seizoen in het Parc des Princes te bewonderen zijn.

“Ze blijven in Parijs. Diverse media, met name Franse media, meldden dat we Neymar of Kylian moesten verkopen. Ik wil hierbij bevestigen dat Kylian en Neymar bij ons blijven”, aldus Al-Kheliaïfi, die aankondigt dat PSG komende zomer opnieuw de transfermarkt op gaat. “Natuurlijk willen we inkopen, wel binnen de Financial Fair Play-structuur. Maar we hebben vertrouwen, we hebben de intentie om ons te versterken.”

Neymar is momenteel in Brazilië om te herstellen van een blessure. Hij staat voorlopig nog aan de kant. De Braziliaan wordt al sinds zijn overstap naar Parijs gelinkt aan een terugkeer naar Spanje. Barcelona zou hem terugwillen, terwijl ook Real Madrid werd genoemd. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt door tot medio 2022. Ook Mbappé ligt tot de zomer van dat jaar vast bij PSG.