Van de Beek: ‘Daar begint het mee, ik ben daar ook wel gevoelig voor’

Ajax wist het gat met koploper PSV tot aan de winterstop te verkleinen tot twee punten, maar in de tweede seizoenshelft zagen de Amsterdammers de Eindhovenaren weer verder weglopen. De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde punten tegen sc Heerenveen (4-4), Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0). Omdat ook PSV niet foutloos bleef, is het gat tussen beide teams inmiddels vier punten. Donny van de Beek merkte in gesprek met de NOS op dat de negatieve resultaten een negatieve invloed hadden op de sfeer in de selectie van Ajax.

"Kort na de winterstop zag je de frisheid en de lach niet. De laatste week zie ik dat terugkomen, dat is belangrijk”, aldus Van de Beek, die veel waarde hecht aan een goede sfeer in het team. “Daar begint het mee. Ik ben daar ook wel gevoelig voor. Als het gevoel goed is en je met elkaar een dolletje kan maken, komt het vanzelf. Dat was wel een beetje weg.”

Ajax-trainer Erik ten Hag beaamt dat de sfeer niet optimaal was na de nederlagen tegen Feyenoord en Heracles. "Meestal hebben wij veel plezier en beleving op de training. Het plezier is er altijd geweest. Maar natuurlijk, als de resultaten minder zijn, dan moet je ook chagrijnig zijn”, vindt de coach. “Dan zijn we er ziek van. We willen resultaat halen."

Voor de tweede keer op rij speelt Ajax zondagmiddag om 12.15 uur. Vorige week zondag nam Ajax het al vroeg op tegen NAC Breda en ook tegen ADO Den Haag wordt er vroeg in de middag afgetrapt. "Kwart over twaalf vroeg? Nee. We trainen ook om half elf, daar moeten we tegen kunnen. Alleen de pasta is misschien vroeg”, aldus de Ajacied.