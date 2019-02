Luuk de Jong: ‘Steven Bergwijn past qua spel wel bij Bayern’

PSV neemt het zondagmiddag voor eigen publiek op tegen Feyenoord, de ploeg die in december vorig jaar nog met 2-1 te sterk was voor de Eredivisie-koploper. Aanvoerder Luuk de Jong kijkt in een interview met DAZN vooruit naar het duel met de Rotterdammers. In onderstaande video gaat hij tevens in op de ontwikkeling van ploeggenoot Steven Bergwijn. De Jong vindt de aanvaller qua spel goed bij de Duitse grootmacht Bayern München passen.