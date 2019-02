Idrissi: ‘Ik kies niet voor Marokko omdat ik tegen Nederland ben’

Oussama Idrissi werkte zijn interlands als jeugdinternational af voor Nederland, maar kiest toch voor een interlandcarrière bij de nationale ploeg van Marokko. De in Bergen op Zoom geboren buitenspeler van AZ wil uitkomen voor het geboorteland van zijn ouders. In een interview met de Volkskrant gaat de ex-speler van FC Groningen in op zijn keuze voor Marokko.

Idrissi, die in de jeugd van NAC Breda en FC Groningen speelde, zegt zijn keuze te hebben gebaseerd op ratio en emotie. "Ik kan het gevoel niet uitschakelen, maar spelen voor Marokko was ook een rationele keuze", aldus de aanvaller, die ruim een jaar geleden voor ongeveer twee miljoen euro door Groningen werd verkocht aan AZ.

Idrissi doorliep de jeugdteams van Oranje en speelde in oktober vorig jaar nog voor Jong Oranje tegen Jong Oekraïne. "Daarna meldde de Marokkaanse voetbalbond zich en kreeg ik de vraag voorgelegd of ik me in het Marokkaanse shirt zag spelen. Van de KNVB heb ik verder niks meer vernomen. Marokko kwam op mijn pad”, aldus de 22-jarige aanvaller.

"Ik kies niet voor Marokko omdat ik tegen Nederland ben”, vervolgt Idrissi, die de KNVB op de hoogte heeft gebracht over zijn besluit. “Ik ben hier geboren en opgegroeid met de normen en waarden van dit mooie land. Ik ben een voetballer die een keuze moest maken. Ik heb met mijn ouders besproken wat het beste is voor mijn carrière. Ik wil het maximale uit mezelf halen.”

De KNVB liet woensdag tegenover de NOS weten het besluit van Idrissi te respecteren. “Idrissi was nog niet in beeld bij Oranje, maar er is door de bondscoaches van Jong Oranje wel met hem gesproken over een toekomst als international bij Oranje. Uiteindelijk bepaalt de speler zelf welke kant hij op gaat."