‘Dé wedstrijd van mijn jeugd was zonder twijfel die 10-0 thuis tegen Feyenoord’

PSV neemt het morgen voor eigen publiek op tegen Feyenoord. In aanloop naar dat duel gaan de gedachten van Cody Gakpo terug naar 24 oktober 2010, toen hij als jeugdspeler zag hoe de hoofdmacht gehakt maakte van de Rotterdammers en de ploeg van toenmalig trainer Mario Been met een 10-0 nederlaag terug naar huis stuurde.

Gakpo geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan altijd al groot fan te zijn geweest van de club waar hij al sinds zijn zesde speelt. “Sliep vroeger onder een PSV-dekbed en had posters van de spelers aan de muur hangen. Dé wedstrijd van mijn jeugd was zonder twijfel die 10-0 thuis tegen Feyenoord. Ik was toen 11, het maakte diepe indruk. Zoiets vergeet je nooit meer”, aldus het talent.

De negentienjarige aanvaller kwam dit seizoen al meerdere keren in actie in het eerste elftal en is met een doelpunt en assist ook al belangrijk geweest voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. “Farfán was mijn eerste jeugdidool”, aldus Gakpo. “Altijd acties maken op de flank, tegenstanders passeren. Supporters hadden een speciaal liedje voor hem. Dat kende ik uit mijn hoofd. Ik wilde dribbelen zoals Farfán en later ook in het eerste van PSV spelen.”

Meerdere keren klopten clubs uit het buitenland aan voor Gakpo. “Maar dat heb ik nooit overwogen. Mijn eerste contract bij PSV kreeg ik op mijn zeventiende, op dezelfde dag als mijn havodiploma”, vertelt hij. “En bij de eerste wettelijke mogelijkheid om het te verlengen hebben we dat meteen gedaan. Daar hoefde de club bij mij echt geen seconde over in te zitten. Ik zit hier de komende jaren prima, wat mij betreft.”

Waar het voor jonge talenten in het verleden nog wel eens moeilijk was om door te breken in het eerste elftal, is het vizier bij PSV sinds een aantal jaar meer gericht op de eigen jeugd. “Het werd professioneler. Dat merkte je. We kregen ook steeds meer oud-spelers als jeugdtrainers. En, belangrijk: je kreeg voorbeelden van jongens die het redden bij het eerste. Memphis die doorstroomde, daarna Hendrix, Locadia, Bergwijn, Brenet. Dat gaf alles en iedereen een extra boost. PSV, de 'koopclub', durfde het nu ook aan met eigen jeugd”, aldus Gakpo.