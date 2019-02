‘Arsenal bedenkt zich en verlegt aandacht van Overmars naar Monchi’

Monchi moet de nieuwe technisch directeur van Arsenal worden. Volgens de Daily Mirror gaat de Engelse topclub ervan uit dat de technische man van AS Roma aan de slag gaat in Londen. Marc Overmars was in beeld bij the Gunners en leek topkandidaat, maar volgens de Engelse tabloid zijn alle pijlen gericht op de vijftigjarige Monchi.

Monchi werkte bij Sevilla geruime tijd samen met Unai Emery, die sinds dit seizoen manager is van Arsenal. De twee hadden in Spanje een uitstekende verstandhouding en hun samenwerking moet in Londen voor betere tijden zorgen bij de huidige nummer vijf van de Premier League. Arsenal heeft Monchi een functie als technisch directeur aangeboden en rekenen erop dat hij de baan accepteert. Het contract van de Spanjaard in Rome loopt nog door tot medio 2020. Om zijn verbintenis af te kopen dient Arsenal circa 1,2 miljoen euro op tafel te leggen.

Directeur spelersbeleid Overmars van Ajax was in beeld bij Arsenal en volgens Engelse media zouden beide partijen al met elkaar hebben gesproken. Overmars wil Ajax echter tussentijds niet verlaten, zo werd geschreven. De oud-speler van Arsenal leek kandidaat nummer één, maar daar is nu verandering in gekomen. Roma houdt rekening met het vertrek van Monchi en is de zoektocht naar een opvolger al gestart. Arsenal wil snel handelen want er zijn kapers op de kust. Monchi zou ook in beeld zijn bij Paris Saint-Germain en Manchester United. Toch is de verwachting dat hij pas na dit seizoen verhuist van Rome naar Londen.