VVV aangeslagen: ‘Ik hoorde dat hij zijn knieschijf heeft gebroken’

Het duel tussen VVV-Venlo en Heracles Almelo (0-1) van vrijdagavond werd overschaduwd door de zware blessure van Jerold Promes. Vroeg in de wedstrijd ging de verdediger naar de grond na het versturen van een lange bal. Minutenlang bleef hij op de grond liggen, waarna scheidsrechter Erwin Blank besloot om het duel tijdelijk te staken. Promes werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en lijkt een zware knieblessure te hebben opgelopen. Volgens VVV-trainer Maurice Steijn heeft de blessure van Promes een impact gehad op de wedstrijd.

“Een dramatische avond. Het allerbelangrijkste is de blessure van Jerold, die heeft een ongelooflijke impact gehad op de spelers”, aldus Steijn na afloop van de verliespartij tegenover FOX Sports. Na een ingelaste rustpauze van circa twintig minuten werd de wedstrijd weer hervat. De coach van de Venlonaren zag dat zijn spelers met hun hoofd bij de 34-jarige Promes waren. “Ik vond dat je dat in de eerste helft zag. Spelers en staf waren aangeslagen. Je ziet gewoon de schrik in de ogen bij jongens. Iedereen is aangeslagen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is.”

De bezoekers uit Almelo wonnen door een benutte strafschop van Mohammed Osman in de slotfase. VVV-aanvoerder Danny Post zat met zijn gedachten na de wedstrijd niet bij de nederlaag, maar vooral bij zijn geblesseerde ploeggenoot. “Ik zag zijn knie, daar word je echt niet goed van. Het was echt even schrikken. Ik moest echt even weglopen”, wordt de middenvelder geciteerd door Voetbal International. Post baalt enorm voor Promes. “Ook natuurlijk omdat je zijn leeftijd kent. Dan is het eigenlijk gelijk zoiets van: dat wordt 'm niet meer. Het is mijn maatje, we spelen al zes jaar samen. Ik weet wat hij er elke dag voor doet ook op zijn vrije dagen om nog te blijven voetballen. Het doet me echt veel pijn dat het nu klaar is.”

Behalve Post zag ook VVV-aanvaller Patrick Joosten dat Promes een ernstige blessure had opgelopen. Hij had snel door dat het goed mis was met de knie van zijn ploeggenoot. “Jerold is een grote jongen. Als hij zo hard schreeuwt, weet je wel dat het goed fout zit. Het was echt heftig. Ik hoorde dat hij zijn knieschijf heeft gebroken, dat is wel echt ernstig.” VVV kon vrijdagavond vanwege de privacywetgeving niets melden over de ernst van de blessure van Promes.