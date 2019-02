‘Ik dacht dat mijn zaakwaarnemer grapje maakte over interesse Man United’

Alexander Büttner is inmiddels alweer bezig aan zijn tweede periode bij Vitesse, maar de dertigjarige linkspoot heeft er ook al meerdere buitenlandse avonturen opzitten. Büttner verruilde de Arnhemmers in 2012 voor Manchester United en speelde later ook nog voor Anderlecht en Spartak Moskou. Vooral zijn tijd op Old Trafford heeft indruk gemaakt op de vleugelverdediger.

“Toen mijn zaakwaarnemer mij belde, dacht ik dat hij een grapje maakte. Maar een dag later zat ik in het vliegtuig. Het was net een film”, blijkt hij terug in gesprek met Omroep Gelderland. “Opeens zat ik in de kleedkamer bij Wayne Rooney, Rio Ferdinand en Robin van Persie. Ik werd meteen opgenomen in de groep, het waren allemaal hele normale mensen.”

“Een jongensdroom kwam uit en ik heb nog meer mogen spelen dan ik van tevoren als jongetje van Vitesse had gedacht. Zo'n vijftig wedstrijden. Een hele mooie tijd”, gaat hij verder. Büttner heeft met zijn periode bij de Engelse grootmacht al een bijzondere carrière achter de rug, maar als het aan de geboren Doetinchemmer ligt komen er nog wel een aantal mooie seizoenen bij: “Het is nog te vroeg om te zeggen dat ik trots ben. Ik zit nog midden in mijn carrière en ben van plan om nog jaren te voetballen.”

Met Vitesse neemt Büttner het zondag op tegen FC Emmen en als het aan de verdediger ligt, geeft zijn ploeg de overwinning op Willem II van afgelopen weekend een positief vervolg: “Wij hebben een heel goed team, daarom moeten we veel meer winnen. We hebben onnodig veel punten laten liggen. Maar zondag gaan we echt wel winnen.”