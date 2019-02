‘Ik zou er als FC Twente ook niet over zeuren, die krijgen weer een cadeautje’

De zegereeks van FC Twente leek vrijdagavond lange tijd te stokken op negen opeenvolgende overwinningen. Een rake penalty in blessuretijd van Aitor Cantalapiedra tegen FC Eindhoven was echter toch genoeg voor de tiende driepunter op rij voor de Tukkers, die nu een gat van elf punten hebben geslagen met nummer twee FC Den Bosch. De achtervolger ging zelf onderuit tegen MVV Maastricht en kan de tweede positie deze speelronde nog kwijtraken aan Go Ahead Eagles of Sparta Rotterdam.

Voor Eindhoven was de late 1-0 nederlaag een hard gelag. De bezoekers kregen diep in de blessuretijd een strafschop tegen na een vermeende overtreding van Branco van den Boomen op Fred Friday, maar de middenvelder was het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Freek van Herk: “Ik heb het nog niet teruggezien, maar volgens mij probeerde ik te voorkomen dat hij uit de draai kon schieten”, reageerde hij na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

“In plaats van dat hij schoot, en volgens mij kon dat gewoon, stapte hij achteruit tegen mij aan en ging hij liggen. Onvoorstelbaar dat je daar een penalty voor krijgt.” Van den Boomen snapt wel dat er door de winnaar niet te veel stil wordt gestaan bij het strafschopmoment: “Als ik FC Twente was zou ik er ook niet over zeuren. Die hebben al drie weken op rij een penalty gekregen en drie keer op rij was het een cadeautje. Daardoor winnen ze die wedstrijden, want voor de rest zit er niet veel in.”

Wout Brama is het echter niet eens met zijn tegenstander: “Een honderd procent strafschop. Van den Boomen raakt niets behalve Friday. Ik moet toegeven dat Fred het slim doet, maar het is gewoon een strafschop”, reageert hij bij Tubantia. “Gewoon een geweldige scheidsrechter”, voegt hij lachend toe.