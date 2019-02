Davy Klaassen is met verwoestende uithaal belangrijk voor Werder Bremen

Davy Klaassen heeft vrijdagavond voor het eerst sinds 5 oktober weten te scoren in de Bundesliga. De Nederlandse middenvelder bezorgde Werder Bremen met een zeer fraai doelpunt een punt in de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart: 1-1. Het betekende zijn derde competitietreffer dit seizoen.

Werder Bremen stapte al met al wel teleurgesteld van het veld. Klaassen en consorten schoten zwak uit de startblokken en kwamen binnen de minuut op achterstand. Steven Zuber werd in de diepte bereikt door Mario Gómez, waarna de Zwitserse middenvelder oog in oog met Jiri Pavlenka koelbloedig afrondde: 0-1. Daardoor liep de thuisploeg al snel achter de feiten aan.

Voormalig Vitessenaar Milot Rashica was na een kwartier spelen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot scheerde rakelings voorbij het doel van Stuttgart. In de slotminuut van de eerste helft wist Werder Bremen alsnog op gelijke hoogte te komen. Klaassen werd op ruim twintig meter van het doel bereikt door Max Kruse, waarna de ex-Ajacied een verwoestende uithaal produceerde die Ron-Robert Zieler te machtig was.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niets, maar Werder Bremen was in de slotfase nog wel tweemaal dicht bij de 2-1. Zieler redde echter knap op pogingen van Nuri Sahin en Theodor Gebre Selassie, waardoor Stuttgart als morele winnaar van het veld stapte. Werder Bremen is door het punt voorlopig opgeklommen naar een negende plaats op de ranglijst; Stuttgart blijft zestiende staan.