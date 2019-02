Twente grote winnaar in extremis; Ihattaren debuteert met wereldgoal

FC Twente is er vrijdagavond op het nippertje in geslaagd om zijn tiende overwinning op rij te boeken in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper leek lange tijd genoegen te moeten nemen met een gelijkspel tegen FC Eindhoven, maar kreeg diep in de blessuretijd nog een strafschop mee. Die overwinning bleek extra waardevol doordat nummer twee FC Den Bosch tegelijkertijd in eigen huis onderuit ging tegen MVV Maastricht. Mohammed Ihattaren zette zijn debuut voor Jong PSV verder luister bij met een assist en een prachtige goal, terwijl Jong Ajax met 0-2 won van Telstar.

FC Twente - FC Eindhoven 1-0

Mohamed Hamdaoui zorgde met een schot in de negende minuut voor het eerste gevaar van de kant van de koploper en een paar minuten later was Eindhoven via Branco van den Boomen ook voor het eerst te vinden voor het doel van Joël Drommel. De bezoekers vreesden daarna even met tien man verder te moeten, maar de rode kaart voor Marcelo Lopes werd door arbiter Freek van Herk met een verontschuldiging omgezet in geel. Twente kreeg in het vervolg van de eerste helft een aantal kansen en ook na rust kwam het eerste gevaar van de voet van Aitor Cantalapiedra. Drommel moest vervolgens ingrijpen bij een goede vrije trap van Van den Boomen en aan de overkant was een goede kans niet besteed aan Peet Bijen. In de slotfase trachtte Twente de serie overwinningen nog in stand te houden, maar incasseerde het via Karim Essikal zelfs bijna nog een tegentreffer. Diep in de blessuretijd kwam het toch nog goed voor de Tukkers: na een overtreding op Fred Friday in de zestien mocht Aitor aanleggen van elf meter en hij faalde niet.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 1-2

FC Den Bosch zocht halverwege de wedstrijd tegen MVV met een 0-1 achterstand en begeleid door een snerpend fluitconcert de kleedkamers op. De thuisploeg was na drie minuten spelen via een simpele intikker van Anthony van den Hurk al op achterstand gekomen en besteedde de rest van het eerste bedrijf aan een vergeefse zoektocht naar de gelijkmaker. Stefano Beltrame was met twee goede kansen nog het dichtst bij de 1-1 geweest, maar kopte de eerste mogelijkheid naast en stuitte later op doelman Luuk Koopmans. De Bosschenaren kwamen echter met hernieuwd vertrouwen uit de kleedkamer en werden een kleine tien minuten na de rust een handje geholpen door Dimitri Lavalée, die een voorzet van Beltrame in zijn eigen doel werkte. Via Oulad Oumar kwam de thuisploeg vervolgens bijna meteen op voorsprong, maar zijn poging eindigde op de paal en dat bleek uiteindelijk een dure misser. Doordat Van den Hurk een kwartier voor tijd opnieuw binnen kon tikken bleef Den Bosch met lege handen achter.

NEC - Almere City 5-0

NEC beleeft een zeer teleurstellende seizoen, maar tegen Almere City wisten de Nijmegenaren het publiek in de De Goffert weer eens te vermaken. Het elftal van Jack de Gier speelde een uitstekende eerste helft en ging uiteindelijk met een riante voorsprong aan de thee. Aanvalsleider Jonathan Okita nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, waarna verdediger Mathias Bossaerts op slag van rust met een fraaie omhaal voor een 3-0 ruststand zorgde. In de tweede helft wist NEC de score vervolgens nog verder te verfraaien door doelpunten van Jordy Bruijn en opnieuw Bossaerts.

Telstar - Jong Ajax 0-2

Het eerste wapenfeit van het treffen in Velsen kwam op naam te staan van de ploeg van Michael Reiziger, die zag hoe een voorzet van Sergiño Dest op Václav Cerny maar net onderschept kon worden door de vijandelijke verdediging. Lassina Traoré liet vervolgens een uitgelezen kans om de score te openen liggen, voordat de thuisploeg ook voor de eerste keer gevaarlijk werd. Perr Schuurs wist een schot van Terell Ondaan echter te blokken en behoedde doelman Dominik Kotarski zo voor grote problemen. Doordat Dest en Ondaan voor rust enkele forse kansen onbenut lieten werd er met een 0-0 stand gerust en het duurde ook tot ruim in de tweede helft voordat het eerste doelpunt van de avond viel te noteren. In een fase waarin Jong Ajax zwaar onder druk kwam te staan en Telstar via Ondaan zelfs de paal trof, schoot Traoré van de rand van het zestienmetergebied de eerste goal van de avond achter Wesley Zonneveld. Daar bleef het vervolgens niet bij, want via Danilo Pereira liepen de Amsterdamse talenten in de slotfase nog uit naar een 0-2 overwinning.

Helmond Sport - Jong AZ 1-3

Het werd in Helmond de avond van Tijjani Reijnders. De twintigjarige aanvallende middenvelder begon vanaf de linkerflank en was uiteindelijk goed voor een hattrick. Reijnders opende na een klein halfuur de score met een afstandsschot, waarna hij op slag van rust ook de 0-2 voor zijn rekening nam. Helmond Sport wist kort na de onderbreking via Joeri Poelmans nog wel wat terug te doen, maar via opnieuw Reijnders herstelden de beloften van AZ de voordelige marge van twee weer in ere. Daar bleef het vervolgens bij, waardoor Helmond Sport alweer zijn zestiende nederlaag van het seizoen leed.

Jong PSV - Roda JC Kerkrade 2-2

Een povere eerste helft op De Herdgang leek geen treffer op te leveren, maar op slag van rust wist Roda toch nog de score te openen. Mario Engels benutte een strafschopgebied, nadat Gyliano van Velzen in het strafschopgebied was vastgehouden. Direct na de onderbreking werd Mohammed Ihattaren binnen de lijnen gebracht door Jong PSV-trainer Dennis Haar en de zeventienjairge middenvelder had niet lang nodig om zijn visitekaartje af te geven: vijf minuten na zijn invalbeurt zorgde hij met een fraaie uithaal in de kruising voor de gelijkmaker. Daar bleef het niet bij voor Ihattaren, want in minuut 65 tekende hij uit een vrije trap ook nog de assist op de 1-2 van Zakaria Aboukhlal aan. Genoeg voor de zege was het niet, want diep in blessuretijd wist Roda via Richard Jensen toch nog een vuur uit het punt te slepen.

RKC Waalwijk - FC Volendam 3-3

Ondanks de nederlaag van vorige week tegen Almere City (0-1) is RKC de laatste maanden in prima doen en ook tegen FC Volendam bewees de ploeg van Fred Grim uitstekend te kunnen voetballen. Emil Hansson bracht de thuisploeg na 25 minuten voetballen op voorsprong met een fraai schot, waarna Dylan Seys niet veel later met een harde knal voor de 2-0 tekende. RKC leek zo op weg naar een simpele zege, maar via Cas Peters wist Volendam nog in de eerste helft een aansluitingstreffer te produceren. Na de onderbreking kwam RKC met tien man te staan door een rode kaart voor Melle Meulensteen, waarna Boy Deul uit de strafschop volgde voor de 2-2 tekende. Via Darren Maatsen wist RKC daarna weer op voorsprong te komen, maar Peters zorgde uiteindelijk voor een puntendeling.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-3

Tyrone Conraad was na tien minuten spelen al de gevierde man in Leeuwarden toen hij op aangeven van Sam Hendriks de openingstreffer binnen kon schuiven. Jari Schuurman kreeg niet lang daarna de kans om wat terug te doen, maar hij schoot in kansrijke positie voorlangs. Sai van Wermeskerken schoot de bal vervolgens van dicht bij het vijandelijke doel in het zijnet, waardoor Cambuur de voorsprong in de eerste helft niet verder uit wist te breiden. Na de onderbreking ging Dordrecht voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker en dat leidde tot wat gevaar voor het doel van Xavier Mous. De keeper wist de eerste paar keer nog handelend in te grijpen, maar moest met nog twintig minuten op de klok toch capituleren. Een knal in het dak van het doel van Crysensio Summerville leidde uiteindelijk tot de gelijkmaker en in de slotfase ging het nog helemaal mis voor de thuisploeg. Nadat de wedstrijd op last van scheidsrechter Siemen Mulder een aantal minuten werd stilgelegd schoot Daniël Breedijk vanaf de strafschopstip de 1-2 binnen en Jeremy Cijntje bepaalde de eindstand daarna zelfs nog op 1-3.