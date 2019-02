‘Daley Sinkgraven kan als linksback de absolute wereldtop halen’

Daley Sinkgraven kwam de afgelopen seizoenen door blessureleed maar mondjesmaat in actie namens Ajax. In het seizoen 2016/17 was hij onder Peter Bosz echter wel eerste keus op de linksbackpositie en zijn oud-trainer is nog steeds honderd procent overtuigd van de kwaliteiten van Sinkgraven. De huidige oefenmeester van Bayer Leverkusen heeft dan ook hoge verwachtingen van zijn voormalige pupil.

“Voor mij was Daley een openbaring. Hij heeft geweldig gespeeld in de tijd dat ik trainer van Ajax was. Lasse Schöne was heel belangrijk op zes, Daley minstens zo belangrijk op de linksbackpositie”, vertelt hij bij Inside Ajax. Sinkgraven slaagde er echter niet in om fit te blijven, waardoor zijn perspectief er nu heel anders uit ziet, zo weet Bosz ook: “Nu heeft hij met Nicolás Tagliafico een geweldige speler voor zich staan.”

“Dat is niet makkelijk voor hem. Als ik hem was zou ik niet teruggaan naar het middenveld. Ik denk dat hij als linksback de absolute wereldtop kan halen”, is hij alsnog lovend. Sinkgraven neemt de complimenten van Bosz graag in ontvangst, maar weet niet of hij in de toekomst uitsluitend als linksback wil blijven spelen.

De 23-jarige Assenaar is van origine een middenvelder en hij sluit niet uit in de toekomst terug te keren naar die positie: “Ik heb maar één seizoen op linksback gespeeld, voor de rest altijd op het middenveld en een paar keer op linksbuiten. Het is lastig om nu te zeggen dat ik linksback ben. Het was een prima seizoen, maar ik heb ook goede seizoenen op het middenveld gespeeld.”