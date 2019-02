Jeugdexponent bloeit op: ‘Ik had Feyenoord al uit mijn hoofd gezet’

Calvin Verdonk is bezig aan een opmerkelijke opmars. De linksback leek na verhuurperiode bij PEC Zwolle en NEC geen toekomst meer te hebben bij Feyenoord, maar doordat concurrent Ridgeciano Haps aan het begin van dit seizoen een ernstige blessure opliep, kreeg Verdonk toch een kans van trainer Giovanni van Bronckhorst. De 21-jarige verdediger koestert de zestien wedstrijden die hij dit seizoen al speelde.

Verdonk erkent dat hij zijn sportieve toekomst immers niet meer in De Kuip zag. "Ik had Feyenoord toch al uit mijn hoofd gezet. Best kans dat het daardoor zo goed ging", vertelt hij aan Voetbal International. Verdonk doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in maart 2015 tegen NAC Breda zijn debuut in het betaald voetbal.

Daarna kwam hij liefst drieënhalf jaar niet meer in actie voor de Rotterdamse club, maar doordat Haps in de voorbereiding op de huidige voetbaljaargang geblesseerde raakte, kwam Verdonk plots toch weer voor in de plannen van Van Bronckhorst. De Feyenoord-trainer maakte dit seizoen zestien keer gebruik van de diensten van de voormalig jeugdinternational.

Verdonk geeft toe dat hij tijdens zijn verhuurperiodes bij PEC en NEC niet altijd even constant presteerde. Toch bleef hij in zichzelf geloven. "Je kan maar één ding doen: doorgaan, hard werken en betere tijden proberen af te dwingen. Ik ben er nog steeds niet, hoor, nog lang niet. Maar vergeleken met begin van dit seizoen is mijn situatie totaal veranderd. Hoe het verdergaat, weet ik niet. Mijn contract loopt nog een jaar door. Ik wil gewoon zo veel mogelijk spelen, daarna zie ik wel. Als geen ander weet ik dat een carrière niet te voorspellen is. Tot die tijd geniet ik van iedere minuut in Feyenoord 1."