De Ligt: ‘Ik heb gelezen dat ze de Heracles-manier gaan gebruiken’

Ajax was voor de winterstop ongenaakbaar en won bijna alle competitiewedstrijden. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft in de tweede seizoenshelft al regelmatig punten laten liggen. Op bezoek bij Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0) gingen de Amsterdammers zelfs onderuit. Aanvoerder Matthijs de Ligt verwacht dat ADO Den Haag zondagmiddag op dezelfde manier gaat spelen zoals Heracles. “Ik heb in alle kranten al gelezen dat ze de Heracles-manier zullen gaan gebruiken, dus dat kunnen we in het begin wel verwachten”, aldus de negentienjarige verdediger.

Ajax won de meeste wedstrijden voor de winterstop relatief eenvoudig. “We zullen op zo’n manier moeten gaan spelen dat er weer ontzag komt voor Ajax”, aldus De Ligt in gesprek met FOX Sports. De Oranje-international merkt dat tegenstanders voor eigen publiek Ajax harder aanpakken en het voetballen onmogelijk proberen te maken. “Aan ons de taak om daar een antwoord op te vinden en die manier van druk zetten te kunnen omzeilen, en die wedstrijden weer te winnen. Tegenstanders analyseren ons en nu hebben ze iets gevonden om ons te bestrijden. Daar zullen wij weer iets op moeten verzinnen.”

Heracles zette Ajax twee weken geleden onder druk en het opbouwen van achteruit werd daardoor moeilijk gemaakt. “We hebben de keeper die dan de keuze maakt. Hij start de aanvallen en hij doet wat hem goed lijkt. Daar is hij de belangrijkste in en daar passen wij ons op aan”, legt De Ligt uit. Hij geeft aan dat het voor hem en zijn ploeggenoten niet verplicht is om op te bouwen en dat er soms ook met een lange bal gewerkt moet worden. ““Het idee is wel om de tegenstander zodanig te lokken, zodat we daar achterin bij hun één-op-één staan. En dan spelen we de lange bal en sluiten we heel snel aan. Het is niet zo dat we eerste allemaal aansluiten en dat we dan de lange bal spelen.”

De Ligt gaat ervan uit dat ADO Den Haag zondagmiddag op dezelfde manier gaat spelen zoals Heracles dat tegen Ajax deed. “We gaan eerst proberen om onder de druk vandaan te voetballen. Dat deden we tegen Heracles niet goed. Als we de optie moeten gebruiken om de bal lang te spelen, dan doen we dat. Maar we beginnen altijd vanuit de opbouw, want dat is onze manier van spelen.”