Van Bommel: ‘Bij een mindere wedstrijd kan iedereen gewisseld worden’

Hirving Lozano steekt de laatste tijd in een iets mindere vorm en werd in de afgelopen twee wedstrijden naar de kant gehaald door PSV-trainer Mark van Bommel. Op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, die zondagmiddag om 16.45 uur wordt afgewerkt, geeft de oefenmeester te kennen dat de Mexicaan ‘gewoon’ een basisplaats zal hebben in de topper.

“We hebben gesproken zoals dat met alle spelers gaat. Bij een mindere wedstrijd kan iedereen gewisseld worden en in dit geval was het ook zo dat het team niet goed draaide”, zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Van Bommel. De oefenmeester hoopt dat Lozano in sportief opzicht op scherp gezet is. Met Feyenoord komt komende zondag de nummer drie van de Eredivisie op bezoek. De Rotterdammers presteren dit seizoen uitermate wisselvallig, zo weet ook Van Bommel.

“Feyenoord heeft een aardig tot goed elftal met veel kwaliteit voorin. Daarnaast is het lastig om te scoren tegen Feyenoord. Het is lastig om hen te analyseren, omdat zij soms heel goed zijn en soms iets minder. Maar, wij doen altijd hetzelfde”, zei de oefenmeester volgens het clubkanaal van PSV. “Er zit karakter in deze ploeg. Elke dag zit dat in je oefeningen en in je spel. Dit is een elftal dat voor elkaar wil vechten, ongeacht de stand. Ze gaan altijd.”

PSV bleef in de laatste twee competitiewedstrijden steken op een 2-2 gelijkspel, tegen FC Utrecht en sc Heerenveen. De voorsprong van de koploper op naaste achtervolger Ajax bedraagt nog vier punten. “Ook na drie gelijke spelen moet je doorgaan op de manier zoals je begonnen bent. Je moet niet na een nederlaag of gelijkspel alles omgooien”, aldus Van Bommel. De trainer van PSV is minder te spreken over het besluit van de KNVB om het duel van Ajax met PEC Zwolle te verzetten, in verband met de naderende Champions League-wedstrijd van de Amsterdammers tegen Real Madrid.

“Allereerst vind ik het goed dat de KNVB meedenkt met de clubs die in Europa voetballen. Maar niet op deze manier”, stelde hij. “Als je die afspraken maakt, dan moet je die nakomen. Als je afspraken wilt veranderen, dan moet je overleggen met alle clubs. Niet alleen met ons, maar ook met PEC Zwolle. Het heeft te maken met degradatie, met play-offs en met het kampioenschap. Nogmaals, ik vind het een goed initiatief, maar niet op deze manier.”