Ten Hag slaat terug: ‘Ziyech is zeker al negen of tien keer gewisseld'

Voor Ajax staat komende zondag de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Voorafgaand aan het treffen in het Cars Jeans Stadion is het vooral de vraag wie trainer Erik ten Hag in de punt van de aanval zal posteren bij de Amsterdammers. De oefenmeester maakt zich in ieder geval geen zorgen over de vorm van Kasper Dolberg, die de laatste tijd wisselvallig presteert.

“Hij was even minder belastbaar. Hij is wat wedstrijden vanaf de bank begonnen, maar hij is in prima doen”, geeft Ten Hag te kennen op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd in Den Haag, waar zondagmiddag om 12.15 uur afgetrapt zal worden. De oefenmeester posteerde Dusan Tadic de laatste weken in de punt van de aanval. “Dusan is geen specifieke centrumspits. Hij wil continu in het spel betrokken zijn, kan wat creëren en heeft een goede voorzet. Bovendien hebben we zijn scorend vermogen gezien.”

“Dolberg is een specifieke centrumspits. Hij kan het geduld opbrengen om diep te blijven staan en kan ook meespelen, maar hij leeft toch vooral van goals. Dat is denk ik het verschil”, zo gaat de trainer van Ajax verder. Ten Hag kan in de Hofstad vermoedelijk voor het eerst beschikken over Bruno Varela, die met een blessure in Amsterdam arriveerde. Lisandro Magallán is naar verwachting niet inzetbaar bij Ajax, aangezien hij nog niet voldoende hersteld is van een bovenbeenblessure.

De KNVB besloot eerder deze week om het competitieduel van Ajax met PEC Zwolle te verplaatsen, om de Amsterdammers meer rust te geven in aanloop naar de Champions League-ontmoeting met Real Madrid. “Het is een beslissing van de KNVB, maar ik ben er blij mee. Het is in het belang van het Nederlands voetbal, het gaat om de punten. Daar gaan wij voor strijden”, reageert Ten Hag op het besluit, dat op weerstand stuit van PEC Zwolle en PSV. “Je moet altijd dingen afwegen, maar Europees is het in ieder gevel een voordeel. Wij hebben nu meer rust in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Real Madrid.”

Ten Hag krijgt dit seizoen geregeld het verwijt dat hij spelers niet ‘durft’ te wisselen. “Nee, dat doet me niets. Het is ook niet waar. Ik denk dat Hakim Ziyech zeker al negen of tien keer gewisseld is dit seizoen", aldus Ten Hag. Ziyech werd dit seizoen acht keer gewisseld: vijf keer in de Eredivisie, één keer in de KNVB Beker en twee keer in Europa. "Waarom zou ik het ontkrachten? Ik richt mij op het elftal en dat doe ik op mijn manier, dat functioneert. Je moet wat met dingen doen waar je invloed op hebt en de randzaken moet je van je schouders laten afglijden. Dat kost alleen maar energie en dat helpt niet mee aan de resultaten van het elftal.”

De Telegraaf kwam vrijdagochtend met het bericht dat Ajax belangstelling zou hebben voor Timothy Fosu-Mensah. Ten Hag wilde daarover weinig kwijt. “Ik heb het ook zien verschijnen, maar zoals gewoonlijk geven wij daar geen antwoord op”, zo reageert de oefenmeester. “Op het moment dat het echt actueel zou zijn, dan brengen we dat wel via de bekende kanalen. Zoals gezegd: als wij hier nieuws over hebben, dan melden we dat.”