Ajax niet bestraft voor wanordelijkheden in Athene; AEK ontvangt forse sanctie

Ajax krijgt geen straf voor de wanordelijkheden voor en tijdens het Champions League-duel met AEK Athene (0-2), zo maakt de UEFA via de officiële kanalen bekend. De Europese voetbalbond heeft alle aanklachten jegens de Amsterdamse club laten vallen. AEK Athene krijgt wel een forse straf voor de gebeurtenissen rond de groepswedstrijd, die op 27 november in het Olympisch Stadion van Athene werd afgewerkt.

De 1200 meegereisde Ajax-supporters werden in Athene aangevallen door Griekse supporters, die met vuurwerk en zelfs een molotovcocktail gooiden. De aanwezige mobiele eenheid en stewards grepen niet in, ook niet toen de fans van AEK via een gracht zeer dicht bij het uitvak kwamen. Mede daardoor heeft de UEFA besloten dat de Griekse club de volgende twee Europese thuiswedstrijden zonder publiek moet afwerken.

Daarnaast heeft AEK een boete van 80.000 euro opgelegd gekregen, terwijl er ook een voorwaardelijke straf aan de sanctie is toegevoegd. Als het in de komende twee seizoenen nog eens op een dergelijke manier uit de hand loopt, wordt de club uit Athene een jaar uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. In eerste instantie werd gevreesd Ajax naar aanleiding van de gebeurtenissen in Athene een Europese wedstrijd zonder uitpubliek moest afwerken.

Na gebeurtenissen tijdens de uitwedstrijd tegen Benfica kreeg Ajax een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder uitpubliek. Eerder in de Champions League-campagne kregen de Amsterdammers al verschillende boetes, die totaal 135.000 euro bedragen. Naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2) kan Ajax andermaal een sanctie van de UEFA verwachten, wegens het afsteken van vuurwerk, het gooien van voorwerpen op het speelveld en een ongeoorloofd spandoek.