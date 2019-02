Willems en De Guzman treffen De Vrij in achtste finale Europa League

Het Eintracht Frankfurt van Jetro Willems en Jonathan de Guzman neemt het in de achtste finale van de Europa League op tegen Internazionale, waar Stefan de Vrij speelt. Chelsea werd vrijdagmiddag bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Dynamo Kiev, terwijl Arsenal het opneemt tegen het Franse Stade Rennes.

Het meest in het oog springende affiche is de ontmoeting tussen Napoli en Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers kwalificeerden zich donderdagavond voor de achtste finales door overtuigend af te rekenen met Club Brugge: 4-0. Napoli had in de zestiende finales weinig moeite met het Zwitserse FC Zürich. Voor Chelsea en Arsenal kwamen relatief makkelijke tegenstanders uit de koker, met Dynamo Kiev en Stade Rennes. Fran Sol schoot de Oekraïners ten koste van Olympiacos naar de achtste finales.

Ook het treffen tussen Sevilla en Slavia Praag levert een Nederlands onderonsje op. Bij de Spaanse club staat Quincy Promes onder contract, terwijl Mick van Buren voor de Nederlandse inbreng zorgt bij de komende opponent. De spits maakte bij Slavia Praag minuten in het tweeluik met Racing Genk, dat de Tsjechische club won dankzij een overtuigende 1-4 overwinning in Genk.

In principe konden alle teams tijdens de loting in Nyon aan elkaar gekoppeld worden, behalve clubs uit Oekraïne en Rusland. Dat betekende dat Dynamo Kiev niet tegen Zenit of FK Krasnodar kon loten. De heenwedstrijden worden afgewerkt op 7 maart, waarna een week later op 14 maart de returns wachten. De finale van de Europa League wordt uiteindelijk op 29 mei gespeeld in het Olympisch Stadion van het Azerbeidzjaanse Baku.

Volledige loting:

Chelsea (Eng) - Dynamo Kiev (Oek)

Eintracht Frankfurt (Dui) - Internazionale (Ita)

Dinamo Zagreb (Kro) - Benfica (Por)

Napoli (Ita) - Red Bull Salzburg (Oos)

Valencia (Spa) - FK Krasnodar (Rus)

Sevilla (Spa) - Slavia Praag (Tsj)

Arsenal (Eng) - Stade Rennes (Fra)

Zenit (Rus) - Villarreal (Spa)