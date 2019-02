Disciplinaire schorsing NAC-aanvaller Rosheuvel: ‘Dat kan ik niet accepteren’

NAC Breda moet het zaterdag doen zonder Mikhail Rosheuvel. De aanvaller is door trainer Mitchell van der Gaag om disciplinaire redenen geschorst. Hij ontbreekt derhalve in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met FC Groningen. Maandag volgt een gesprek tussen speler en trainer.

Rosheuvel werd donderdag door Van der Gaag uit de NAC-selectie gezet. Hij werkte zijn training vervolgens af op een bijveld. “Ik vind dat hij te veel met zijn eigen belang bezig is en niet met het team. Dat kan ik niet accepteren”, wordt Van der Gaag geciteerd door BN DeStem. De aanvaller is dit seizoen een belangrijke kracht voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Rosheuvel was goed voor vijf doelpunten en zes assists. De 28-jarige aanvaller mag zich maandag melden in het kantoor van de trainer voor een gesprek.

De missie is handhaving. Om in eerste instantie boven De Graafschap uit te komen; het teambelang is het allerbelangrijkste. Als je dat niet kan opbrengen, dan houdt het op een gegeven moment een keer op”, vervolgt de NAC-trainer. Volgens Van der Gaag is de schorsing van Rosheuvel het gevolg van een opeenstapeling van incidenten. “Na de wedstrijd tegen De Graafschap hebben we de teamafspraken nog een keer extra aangehaald. Ik heb toen ook gezegd dat ik mij in de steek gelaten voelde. Dat heb ik daarna uitgelegd. Zeker in de situatie waarin wij nu zitten, verwacht ik daar een aantal dingen bij. Iedereen heeft daarmee ingestemd, dan moet dat worden nagekomen. Als er dan dingen gebeuren op het veld en daarbuiten, moet ik ingrijpen."

Van der Gaag zag geen andere oplossing dan Rosheuvel te schorsen. “Voor een trainer is dit de makkelijkste oplossing, hoewel ik dit niet één, twee, drie doe. We hebben iedereen nodig, als iemand daar een andere mening over heeft... Het is niet voor mijn ego dat ik mijn tanden laat zien. Zo moet je het niet opvatten. Het heeft puur te maken met waar we mee bezig zijn. Het is zoals het is. Het komt erin grote lijnen op neer dat Mika alleen met zichzelf bezig is. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen in de moeilijke situatie waarin wij nu zitten. Daar hoort bepaald gedrag en een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Dat heeft met het hele team te maken. Als iemand daar een andere mening over heeft, hebben wij een probleem. Hij reageerde teleurgesteld en boos, maar voornamelijk ook op zichzelf. Het wil niet zeggen dat de deur helemaal dicht is, maandag gaan we bij elkaar zitten.”

In aanloop naar het duel met Groningen had Van der Gaag ook goed nieuws te melden. Clubtopscorer Mitchell te Vrede is volledig en kan eindelijk weer in actie komen. De aanvalsleider van de Bredanaars moest de afgelopen wekek noodgedwongen toekijken met een peesblessure. De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion begnt zaterdag om 20.45 uur.