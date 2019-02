Rabiot schuift moeder aan de kant na mislukte deal

Internazionale pakte vorige week de aanvoerdersband af van Mauro Icardi. Sindsdien hebben Chelsea en Real Madrid contact gezocht met de Argentijnse spits, die zijn contract in Milaan nog altijd niet heeft verlengd. (The Sun)

Laurent Blanc is in beeld bij Chelsea. Als Maurizio Sarri voor het einde van dit seizoen vertrekt, gaat de club uit Londen een poging wagen bij de Franse trainer. (The Sun)