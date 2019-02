Pierie: ‘Ik heb na dit seizoen nog een jaar, dus er zijn twee opties’

Kik Pierie is er nog niet over uit wat betreft zijn nabije sportieve toekomst. De verdediger van sc Heerenveen is naar verluidt in beeld bij diverse clubs uit binnen- en buitenland. Met een contract tot medio 2020 staat hij voor de keuze om te vertrekken of te verlengen. “Ik heb na dit seizoen nog een jaar, dus er zijn twee opties”, zegt de achttienjarige verdediger tegen Voetbal International.

Pierie brak op zestienjarige leeftijd door in de hoofdmacht en is bezig aan zijn derde seizoen in het eerste elftal. Dit seizoen heeft hij een vaste basisplaats in de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink. De keuzeheer posteerde hem enige tijd als linksback, maar inmiddels is de mandekker terug te vinden op zijn favoriete positie in het hart van de verdediging. Volgens De Telegraaf is Pierie in beeld bij Ajax en was hij op uitnodiging van de club aanwezig bij het duel met Real Madrid (1-2).

De talentvolle verdediger laat weinig los over zijn toekomstplannen: “Als de club geld wil vangen, moet ik deze zomer weg. Of ik verleng en ik blijf langer”, vertelt hij. “Wat ik ga doen weet ik nog niet, maar dat zou ik ook zeggen als ik het wél zou weten. Ik ben iemand die altijd voor zijn ontwikkeling kiest. Als dat hier is, blijf ik bij de club. Is dat elders, dan ga ik daar naartoe. Maar mijn ontwikkeling staat voorop, niet het geld. Dat komt vanzelf als je goed blijft voetballen en steeds beter wordt.”

Pierie, die al 56 Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan, is blij dat hij weer wordt ingezet als centrumverdediger. “Iedereen weet dat dit mijn beste plek is, hier voel ik me senang. Als centrale verdediger kan ik mijn kwaliteiten laten zien en me het beste ontwikkelen. Mijn passing komt op deze plek ook het beste naar voren. Ik probeer steeds bepalender te zijn. Verdedigend én in de opbouw”, aldus Pierie.