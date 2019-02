Sarri wijst Chelsea-fans op cruciale rol Jorginho na gefluit van tribunes

Chelsea wist donderdagavond met 3-0 te winnen van het Zweedse Malmö FF, waarmee de achtste finale van de Europa League werd bereikt. Het publiek van the Blues liet zich desondanks op negatieve wijze uit richting invaller Jorginho. Maurizio Sarri neemt het op voor de Italiaanse middenvelder, die afgelopen zomer voor 57 miljoen euro werd overgenomen van Napoli.

De kritiek op Sarri is de afgelopen weken steeds verder toegenomen. De resultaten vallen tegen en behalve de manager is ook Jorginho de gebeten hond. De aankoop speelt als verdedigende middenvelder, waardoor N’Golo Kanté niet meer op zijn favoriete positie wordt ingezet. Sarri hield Jorginho donderdag uit de basis, maar koos er desondanks voor om Kanté niet als verdedigende middenvelder te laten spelen. Toen de twaalfvoudig Italiaans international een kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam als vervanger van Ross Barkley, werd hij uitgejauwd door de Chelsea-fans. Sarri neemt het voor hem op.

“In de eerste dertig minuten zag je waarom Jorginho zo belangrijk is voor onze ploeg. Door de druk kwamen we lastig weg van onze eigen helft. Met Jorginho is dat makkelijker, denk ik. Ik hoop dat onze fans kunnen begrijpen dat hij een hele belangrijke speler is voor onze ploeg”, zegt Sarri in gesprek met Sky Sports. De Italiaanse oefenmeester begrijpt niet dat er zoveel negatieve geluiden zijn over het seizoen van zijn ploeg, terwijl de stemming rond Arsenal overwegend positief is.

“Ik hoor telkens lof voor het seizoen van Arsenal, maar zij staan niet in de EFL Cup-finale, hebben hetzelfde aantal punten in de Premier League en staan ook in de achtste finales van de Europa League. Het is waar dat ons seizoen tot dusver pieken en dalen heeft. Gezien het feit dat dit mijn eerste seizoen is in een nieuwe omgeving, is dit acceptabel”, zo gaat de Italiaanse manager verder. “Ik ben ingestapt bij een club die vorig seizoen als vijfde eindigde, niet bij een club die kampioen was geworden.”