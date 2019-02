eDivisie: ‘Jerotelli’ bij debuut als eSporter direct hard onderuit tegen AZ

Het Xbox-seizoen van de eDivisie is in volle gang. Buiten Ajax hebben de grote namen uit het vorige seizoen het lastig. Zo lieten PSV en Feyenoord in de eerste speelronde al punten liggen. In de tweede speelronde wisten ze zich goed te herstellen, maken ze nu eindelijk de stap richting de knock-outs? Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 3

Na twee speelrondes zien we dat vooral de eDivisie-veteranen goed gepresteerd hebben. Zo staan in Poule A Dani Hagebeuk, Bryan Hessing en Paskie Rokus gedeeld op een eerste plek met zes punten. In Poule B gaat alles gelijk op, met uitzondering van ADO Den Haag heeft iedereen drie of vier punten. In de laatste poule staat Fortuna Sittard, dat in het PlayStation-seizoen nog teleurstellend presteerde, bovenaan met zes punten. Nick den Hamer, esporter van FC Groningen, heeft eveneens zes punten, maar een iets minder doelsaldo.

Wedstrijd van de week: sc Heerenveen - PSV

Wanneer Floris Jorna van sc Heerenveen speelt, weet je dat er spektakel in de lucht hangt. Deze week neemt hij het op tegen Ali Riza Aygün van PSV. Ali Riza won met FIFA 18 nog het PlayStation-seizoen, maar in FIFA 19 valt nog niet alles op zijn plek voor de esporter uit Eindhoven.

Floris laat in de eerste helft tegen PSV direct zien het spelletje niet verleerd te zijn. De Friezen nemen volledig het initiatief en de Eindhovenaren krijgen nauwelijks de mogelijkheid om iets terug te doen. Zoals alleen Jorna dat kan, speelt hij zijn spits met een fantastische dribbel vrij in het strafschopgebied van Ali. Lang krijgt de ploeg uit het noorden niet om te genieten van de voorsprong. Vijf minuten later speelt Aygün zich vrij voor de keeper met een listige sleepbeweging en hij weet koelbloedig af te ronden: 1-1. Vlak voor rust mag sc Heerenveen nog een keer de aanval zoeken. Floris werpt hem voor de pot en op bizarre wijze gaat de bal er via de keeper in.

Na rust krijgt sc Heerenveen direct de kans om verder uit te lopen. Floris speelt zijn spits vrij en schiet snoeihard met een boogbal op de paal. Via de rebound schiet hij vervolgens alsnog binnen en zet de score op 3-1. Daarna is het PSV dat weer de aanval opent. SC Heerenveen kan andermaal niet lang genieten van een ruime voorsprong want de Eindhovenaren tekenen direct voor de aansluitingstreffer. De ploeg uit Friesland blijft echter het initiatief houden en speelt veelal rond het strafschopgebied van PSV. Met goed combinatiespel speelt Floris zich vrij voor het doel van Ali en haalt nog een keer genadeloos uit! Hij verslaat de Eindhovenaren met maar liefst twee doelpunten verschil.

Poule A

Dani Hagebeuk van Ajax krijgt met Paskie Rokus van Vitesse zijn eerste echt lastige tegenstander in Poule A. Net als Heracles staan ze voor het duel allebei op zes punten. De winnaar maakt daardoor grote kans op groepswinst. Na twee vroege goals gaat het duel bijna de hele tijd gelijk op. Op het einde is het toch de individuele kwaliteit van Dani die de doorslag geeft. Met een prachtige omhaal wordt de winnende treffer binnengeschoten door de Amsterdammers, waardoor ze een goede uitgangspositie hebben voor het tweede duel.

Bryan Hessing laat tegen Nick Cooiman van VVV-Venlo opnieuw zien in topvorm te zijn. Met twee prachtige doelpunten komt hij met Heracles Almelo op een comfortabele voorsprong. Na rust maakt Cooiman nog wel de aansluitingstreffer, waardoor de spanning voor het tweede duel in ieder geval behouden blijft.

Julian van den Berg van De Graafschap lijkt na de eerste opname beter om te kunnen gaan met de camera’s. Hij speelt rustiger en dat zorgt direct voor meer kansen tegen het FC Emmen van Luuk Jans. Hoewel er slechts nipt gewonnen wordt, lijkt er voor het tweede bedrijf geen vuiltje aan de zon voor de jonge Superboer.

Poule B

In Poule B zien we een opvallend nieuw gezicht. Jeremy ‘Jerotelli’ Schroth is door ADO Den Haag aangesteld als nieuwe eSporter. Hij neemt het in zijn eerste wedstrijd direct op tegen koploper Melvin Boere van AZ, een lastige opgave. Dat blijkt wel als hij in het eerste duel al direct volledig van de mat wordt geveegd. Met een klinkende 4-1 overwinning laat Boere zien dat je van goede huizen moet komen om de Alkmaarders te verslaan.

Tony Kok, verliezend finalist van het PlayStation-seizoen, laat tegen Utrecht wederom zien waarom hij zo goed is. Hoewel hij dit keer meer moeite met scoren heeft, houdt hij Danny Hazebroek lang op 1-0. Tegen het einde krijgt Hazebroek toch zijn kans op de gelijkmaker, welke hij niet laat liggen: 1-1. Kok laat er echter geen gras over groeien en komt direct met een antwoord waardoor hij alsnog met een voorsprong richting de return van het tweeluik gaat.

Poule C

Bovenaan Poule C pronkt met trots Fortuna Sittard, dat het op mag nemen tegen grootmacht Feyenoord. Renzo Oemrawsingh van Fortuna weet dat hij niet mag verliezen van Jaey Daalhuisen en juist dat doet hem misschien wel de das om. Lang blijft het 0-0, maar uiteindelijk laat Jaey blijken dat hij de overwinning toch harder nodig heeft dan Renzo. Hij prikt laat in de wedstrijd de 1-0 binnen en gaat met een goede uitgangspositie richting Rotterdam.

Een andere speler die de laatste weken veel indruk maakt, is Nick den Hamer van FC Groningen. Hij speelt in de derde ronde tegen Viri Sital die, in tegenstelling tot zijn seizoen op de PlayStation, ontzettend matig speelt de laatste weken. Er werd nog geen punt gepakt door Willem II. Tegen Den Hamer gaat het iets beter. Hoewel Viri op achterstand komt, laat zijn treffer niet lang op zich wachten waardoor hij in ieder geval met een gelijke stand richting het tweede duel gaat.

In de laatste pot mag Menno Bouhuijzen opnieuw proberen te stunten tegen de ijzersterke Levy Frederique van Excelsior. De esporter van NAC Breda houdt zich dit keer uitstekend staande, maar veel heeft hij er niet aan. Uiteindelijk krijgt Menno twee lullige tegengoals om de oren, waardoor Levy hoogstwaarschijnlijk al van de winst verzekerd is.