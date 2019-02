ADO Den Haag gaat mee in wens en ziet Zhang per direct vertrekken

ADO Den Haag en Yuning Zhang gaan per direct uit elkaar. De Eredivisie-club laat via de officiële kanalen weten dat de huurovereenkomst van de 22-jarige spits per direct is ontbonden. Zhang kwam afgelopen zomer op huurbasis over van West Bromwich Albion, maar een groot succes werd zijn periode in Den Haag allerminst. De Chinese aanvaller kwam dit seizoen in de Eredivisie niet verder dan 117 speelminuten, waarin hij niet wist te scoren.

ADO laat weten dat het Zhang graag aan zijn contract had gehouden. Echter, de speler zelf stond open voor een nieuwe uitdaging door een gebrek aan speeltijd. “We hadden en hebben namelijk nog steeds veel vertrouwen in Yuning", reageert manager voetbalzaken Jeffrey van As. “Door omstandigheden heeft zijn periode bij ADO Den Haag echter niet opgeleverd wat de speler en de club op voorhand gehoopt hadden."

Mede door blessureleed kwam Zhang amper in actie voor ADO. "Het begon ook ongelukkig, met de fikse blessure die hij overhield aan de trip naar de Asian Games. Na zijn lange revalidatieperiode hadden we hem nog graag topfit en vol vertrouwen aan het werk gezien. Het is erg jammer dat dit niet echt gebeurd is.”

Zhang kwam eerder uit voor Vitesse, dat hem voor circa zeven miljoen euro aan West Bromwich Albion verkocht. Bij de club uit de Championship kwam hij niet aan de bak. Hij werd vorig seizoen nog verhuurd aan Werder Bremen. Volgens diverse Chinese media gaat Zhang aan de slag in zijn geboorteland. Beijing Guoan zal hem tot aan het einde van het seizoen huren van West Bromwich.