Chelsea krijgt transferban wegens vastleggen minderjarigen

Chelsea mag de komende twee transferwindows geen spelers aantrekken, zo maakt de FIFA via de officiële kanalen bekend. De sanctie is door de wereldvoetbalbond opgelegd, omdat the Blues de regels hebben overtreden rond het aantrekken van spelers jonger dan achttien jaar. Chelsea heeft tevens een boete van 600.000 Zwitserse frank, omgerekend 529.000 euro, opgelegd gekregen.

De FIFA communiceert dat Chelsea het zogenaamde artikel negentien heeft overtreden, dat betrekking heeft op het registreren van jeugdspelers. In totaal zijn the Blues met het vastleggen van 29 spelers jonger dan achttien jaar de fout ingegaan, wat heeft geleid tot deze forse straf. De straf geldt voor de hele club, behalve de vrouwen- en zaalvoetbaltak van Chelsea. De FIFA geeft de Engelse club nu negentig dagen om de structuur aan te passen.

The Blues hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de straf. Het transferverbod komt voor Chelsea op een zeer ongelegen moment, daar men in sportief zwaar weer zit en wel spelers mag verkopen. Komende zomer dreigt het vertrek van sterspeler Eden Hazard, terwijl ook Callum Hudson-Odoi begeerd wordt. Chelsea kan een eventueel vertrek van deze spelers dus voorlopig niet opvangen op de transfermarkt.

Chelsea is niet de eerste Europese club die bestraft wordt voor het vastleggen van minderjarige spelers. Ook onder meer Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid kregen in het verleden een transferverbod opgelegd voor een dergelijke overtreding. Overigens is ook de Engelse voetbalbond (FA) door de FIFA op de vingers getikt. De FA heeft een boete van 449.000 euro gekregen wegens de mogelijkheden aangaande het vastleggen van minderjarige spelers, terwijl men zes maanden heeft gekregen om de situatie te veranderen.