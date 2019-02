‘Als Solskjaer definitief wordt aangesteld, denk ik dat hij zal vertrekken’

Sinds de komst van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer kan Romelu Lukaku lang niet altijd rekenen op een basisplaats bij Manchester United. Danny Higginbotham denkt dat de Belgische spits weleens richting de uitgang kan worden gedreven op Old Trafford, mede door de goede prestaties van Marcus Rashford. Onder het bewind van Solskjaer vond de 21-jarige spits al zes keer het doel in de Premier League.

“Het zou een gigantische stap terug zijn voor Rashford als hij weer daalt in de pikorde, zeker na wat hij heeft laten zien. Als Solskjaer definitief wordt aangesteld, denk ik dat Lukaku zal vertrekken bij Manchester United. We hebben inmiddels gezien dat hij een liefhebber is van drie dynamische aanvallers. Lukaku is een geweldige spits, maar kan alleen op die positie uit de voeten. Rashford kan ook nog als vleugelaanvaller spelen”, zegt Higginbotham tegenover Sky Sports.

“Of Rashford de nieuwe nummer negen van Manchester United kan worden? Ik denk niet dat daar noodzaak voor is, door hun manier van spelen. Rashford kan op verschillende manieren spelen en dat is de reden dat ik denk dat Lukaku komende zomer zal vertrekken”, concludeert de oud-verdediger van onder meer Manchester United, Southampton en Stoke City. Danny Murphy, voormalig middenvelder van onder meer Liverpool en Fulham, sluit zich hierbij aan.

“Er dreigt een dilemma voor Manchester United. Lukaku was de belangrijkste man, maar misschien is dit de juiste tijd voor Rashford om de nummer negen te worden? Moet een speler die er in iedere belangrijke wedstrijd staat tweede spits of vleugelaanvaller blijven? Ik denk dat hij klaar is voor de spitspositie”, stelt Murphy. “Alleen Ryan Giggs haalde sneller honderd wedstrijden voor Manchester United. Als je bedenkt welke spelers de club heeft voortgebracht, is dat ongelofelijk. Als er een speler rondloopt die beter is dan Rashford, kost die minimaal 110 miljoen euro.”