‘Aanstelling Higler voor PSV - Feyenoord uit nood geboren door afwezigen’

Dennis Higler heeft zondagmiddag de leiding over de topper tussen PSV en Feyenoord. De reden dat de 33-jarige leidsman in het Philips Stadion de fluit hanteert, is volgens De Telegraaf uit nood geboren. De topscheidsrechters zijn komend weekeinde niet beschikbaar, waardoor de KNVB praktisch geen andere keuze had dan Higler aan te stellen voor het treffen tussen de nummer één en drie van de Eredivisie.

Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Pol van Boekel zijn niet beschikbaar voor de topper in Eindhoven, omdat zij zondagochtend afreizen naar een FIFA-congres in Doha. Gözübüyük en Van Boekel leiden nog wel een Eredivisie-wedstrijd op zaterdagavond, alvorens zij naar Qatar vertrekken. Bas Nijhuis is nog altijd geblesseerd aan de knie en is zodoende de videoscheidsrechter tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord.

Björn Kuipers krijgt komend weekeinde rust van de KNVB, terwijl Kevin Blom komende woensdag al de leiding heeft over Feyenoord - Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De voetbalbond had daardoor weinig andere keuze dan Higler aan te wijzen voor de wedstrijd in Eindhoven, ondanks dat hij nog nooit een onderling duel tussen traditionele topdrie onder zijn hoede had. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond ontkent dat de aanstelling van Higler een noodoplossing is.

“Higler had PSV-Feyenoord ook gefloten als die mannen wel beschikbaar waren geweest. Het past in zijn ontwikkeling en bij zijn prestaties”, zegt Van Egmond in gesprek met De Telegraaf. “Er is geen sprake van een FIFA-belang, wel van het belang van de betrokken scheidsrechters. Dat heeft te maken met hun ontwikkeling, ervaring en inzetbaarheid in topwedstrijden voor FIFA en UEFA. En in het verlengde daarvan ook voor de KNVB.”