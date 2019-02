PSV haalt legende naar Nederland: ‘Eén van de grootste voetballers ooit’

Romário keert volgende week terug in Nederland, zo meldt voormalig werkgever PSV vrijdagmorgen via de officiële kanalen. Hoofdsponsor Energiedirect kroont de oud-aanvaller uit Brazilië namelijk drie dagen lang tot Koning Carnaval. Hij zal onder meer met een eigen praalwagen meedoen aan de optocht in Lampegat.

De komst van Romário, die tussen 1988 en 1993 uitkwam voor PSV en 98 competitiedoelpunten voor de club maakte, is volgens het communiqué ‘een ode aan PSV en haar supporters’. Tien fans kunnen uiteindelijk zaterdag 2 maart tijdens de optocht in Lampegat mee hossen op de praalwagen van Romário.

“We wilden heel graag iets speciaals doen voor de fans van PSV”, zegt Jorrit Pijlman, directeur marketing van Energiedirect op de clubsite van PSV. “Ik ben dan ook heel trots dat een van de grootste voetballers aller tijden voor Carnaval naar Nederland komt. Hij wist met zijn samba-stijl van iedere wedstrijd een feest te maken. Die samba voegen we nu toe aan de optocht in Lampegat.”

“Samen met hem en de fans van PSV zullen we uit ons dak gaan en er een onvergetelijk evenement van maken.” Romário was een van de beste voetballers in de geschiedenis van PSV én van de beste aanvallers van zijn generatie. Hij vertrok uiteindelijk naar Barcelona, waar hij deel ging uitmaken van het ‘Dream Team’ van wijlen Johan Cruijff. In 1994 won hij met Brazilië het WK, werd hij tot speler van het toernooi uitgeroepen en werd hij later dat jaar ook tot FIFA World Player of the Year benoemd.