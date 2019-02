‘Vertrokken Vitesse-directeur Joost de Wit zat al weken ‘ziek’ thuis’

Vitesse maakte donderdag melding van het vertrek van algemeen directeur Joost de Wit, die de club na ruim vijf jaar achter zich liet. Volgens de officiële lezing is dat in ‘goed overleg’ verlopen, maar de Gelderlander schrijft dat de scheiding een stuk minder harmonieus is gegaan. Het regionale dagblad spreekt van een ‘typisch voorbeeld van een arbeidsconflict’.

De Wit was al enige tijd niet meer gesignaleerd in het GelreDome en had zich drie weken geleden ziek gemeld. Ondanks dat de directeur nog een contract voor onbepaalde tijd had, is hij nu midden in het seizoen vertrokken. “De plotselinge breuk duidt op een significant verschil van inzicht met Oyf”, zo schrijft de Gelderlander. Alle macht in Arnhem ligt volgens het regionale dagblad bij eigenaar Valeri Oyf.

Eerder schreef de krant al dat de invloed van de Vitesse-directie, die verder bestaat uit Marc van Hintum en Olivier Smit, beperkt is, bijvoorbeeld als het aankomt op de positie van trainer Leonid Slutsky. Oyf is sinds mei 2018 de grootaandeelhouder van Vitesse, nadat hij doorschoof vanuit de raad van commissarissen en de club overnam van Alexander Tsjigirinski. Volgens de officiële lezing was De Wit nu toe aan een ‘nieuwe uitdaging’.

De Wit wordt bij Vitesse opgevolgd door Pascal van Wijk, die al ruim vijftien jaar bij de club werkt. Hij was actief in verschillende managementfuncties, waaronder manager Financiën en Bedrijfsvoering. “Ik ben bijzonder trots op deze benoeming. Ik zie de nieuwe functie als een hele mooie uitdaging en stap er met enorm veel energie in.”