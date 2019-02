Ajax zoekt naar opvolger Frenkie de Jong: ‘Hij moet nog zestien worden’

Ajax toucheert weliswaar minimaal 75 miljoen euro en maximaal 86 euro voor de uitgaande transfer van Frenkie de Jong in de zomer naar Barcelona, maar de vraag is nu wie de middenvelder in het Amsterdamse elftal gaat vervangen. Volgens enkele kenners is een opvolger uit het buitenland niet realistisch en bestaat de kans dat Ajax het intern gaat oplossen. “Ik zou Daley Blind naar het middenveld halen. Ik vind hem daar het beste”, zo verzekert NOS-commentator Arno Vermeulen.

Vermeulen weet dat het probleem daarmee alleen maar wordt verplaatst en dat Ajax al niet veel centrale verdedigers heeft. “Maar ik denk dat ze Teun Koopmeiners bij AZ goed in de gaten moeten houden. Hij doet het heel goed daar in de verdediging en past bij Ajax.” Piet de Visser zou ook voor een interne oplossing kiezen, bijvoorbeeld door Donny van de Beek op De Jongs positie te laten spelen. “Donny heeft diepte in zijn spel en inzicht. Een hele goede speler. En haal Dusan Tadic dan een linie naar achteren”, geeft de scout aan.

Henk Spaan weet dat Ajax in de jeugdopleiding enkele potentiële kandidaten heeft. “Een daarvan is Naci Ünüvar. Maar die moet nog zestien worden”, benadrukt de journalist aan de NOS. “Die is wel heel jong. Technisch is hij misschien nog wel beter dan Frenkie. Maar dat is denk ik te vroeg om De Jong direct te vervangen.” Spaan wijst ook op Ryan Gravenberch. “Dat is een heel groot talent. Die kan best nog wel op de positie van Frenkie spelen. Maar hij is nog te jong, zestien jaar, om een heel seizoen te spelen.”

De Visser is het met Spaan eens. “Misschien zou je hem afwisselend kunnen laten spelen met Carel Eiting.” Ajax heeft hoe dan ook voldoende financiële middelen om een relatief grote naam aan te trekken. “Ik denk dat Davy Pröpper van Brighton & Hove Albion wel interessant zou zijn. Qua niveau komt hij misschien nog wel het dichtst bij De Jong. Hij zou ook zo kunnen inpassen”, denkt Vermeulen, terwijl Spaan voor Calvin Stengs van AZ zou kiezen. “Ik denk ook wel dat hij er meteen kan staan. Zeker als hij nu gewoon alles speelt. Ik zou Stengs wel kopen.”

Vermeulen, Spaan en De Visser zien Ajax hoe dan ook niet een vervanger uit het buitenland halen. “Ik zou niet weten wie internationaal op Frenkie de Jong lijkt”, besluit Vermeulen, terwijl De Visser het zonde zou vinden als ‘een type-Frenkie’ uiteindelijk tegenvalt en de ontwikkeling van bijvoorbeeld Gravenberch in de weg staat. “Koop liever een topspits als blijkt dat Kasper Dolberg het nog niet helemaal waarmaakt. En kijk extern naar opvolgers van Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico.”