Debuut Frank de Boer bij Atlanta in Champions League eindigt in mineur

Frank de Boer heeft in zijn eerste officiële wedstrijd als trainer Atlanta United ook meteen een nederlaag geleden. De kampioen van de Major League Soccer is het eerste duel met CS Herediano uit Costa Rica onderuit gegaan. Het duel in het kader van de CONCACAF Champions League werd door de Amerikanen met 3-1 verloren.

Bij zijn presentatie in januari kondigde De Boer al aan de Champions League te willen winnen, maar Atlanta zal in de return van volgende week in het eigen Fifth Third Bank Stadium een krachttoer moeten leveren. Na ruim een half uur keek de MLS-club al tegen een dubbele achterstand aan, door doelpunten van José Ortiz en Randall Azofeifa.

De 1-0 ontstond na een kopbal van Leandro González Pirez richting Brad Guzan, waarna Ortiz attent reageerde. Een snelle tegenaanval van Herediano én miscommunicatie in de defensie van Atlanta leidde de 2-0 van Azofeifa in.

Julian Gressel verkleinde vlak voor rust met een van richting veranderd schot de nadelige marge, maar de tweede helft was vijf minuten oud toen Esteban Granados al de eindstand op het scorebord zette namens de nummer negen van de Costa Ricaanse competitie. Na een vrije trap rondde hij van dichtbij af: 3-1.

Het doel van Atlanta dit jaar is, naast opnieuw landskampioen worden, om de Champions League te winnen. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor het WK voor clubteams in december van dit kalenderjaar.