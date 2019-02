Marcel Keizer en Bas Dost stranden met Sporting Portugal in Europa

Sporting Portugal is donderdagavond in de zestiende finales van de Europa League gestrand. Een week na de 0-1 thuisnederlaag tegen Villarreal slaagde de ploeg van Marcel Keizer er niet in om in Oost-Spanje voor de ommekeer te zorgen: 1-1. De Portugese club kwam na rust al snel met tien man te staan en incasseerde in de slotfase de fatale tegentreffer.

De eerste helft in Vila-real leek doelpuntloos te eindigen, maar een flater leidde in de extra tijd de 0-1 van Sporting in. Ramiro Funes Mori verspeelde de bal aan Bruno Fernandes, die oog in oog met doelman Andrés Fernandes niet faalde en de 0-1 op het scorebord zette. Tot dat moment hadden de teams elkaar min of meer in evenwicht gehouden, met een paar schoten van afstand van Villarreal en een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Gerard Moreno. Victor Ruiz voorkwam dat Bas Dost een goede aanval kon afronden.

Het team van Keizer begon met vertrouwen aan de tweede helft, maar na twee minuten stond Sporting al met tien man op het veld. Na een overtreding op Miguelón kreeg Jefferson zijn tweede gele kaart. Villarreal zocht vervolgens naar een gelijkmaker en trainer Javi Calleja opteerde voor de entree van Karl Toko Ekambi, Javi Fuego en Santi Cazorla. Tien minuten voor het einde voorkwam de Spaanse club een verlenging: na voorbereidend werk van Toko Ekambi schoot Pablo Fornals vanaf een meter of elf de 1-1 binnen. In de slotfase miste Dost nog een goede mogelijkheid op de 1-2: een schot miste de juiste richting.