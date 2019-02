Nieuw contract voor ‘Klaas Klopp’: ‘Die kans geven wij hem al te graag’

TOP Oss heeft de samenwerking met Klaas Wels verlengd. De 45-jarige oefenmeester staat nu tot de zomer van 2021 bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie onder contract. Wels kan de op één na langstzittende hoofdtrainer in Oss worden. Hij werd op 15 maart 2017, na bijna zeven jaar assistentschap, aangesteld als opvolger van François Gesthuizen.

Alleen Hans de Koning zwaaide langer de scepter; hij was vijf seizoenen eindverantwoordelijk. “Ik verleng de verbintenis van een trainer niet snel met twee jaar, maar ik maak Klaas al vijf jaar mee. Dus ik weet precies wat ik in huis heb”, reageert directeur Peter Bijvelds op de clubsite. “Klaas is gepassioneerd, deskundig en hij kent de club door en door. Hij weet wat TOP Oss nodig heeft.”

“Daarnaast heeft-ie een groot vermogen én de wil om zich te ontwikkelen. Die kans geven we hem al te graag, want daar plukken wij de vruchten van.” TOP eindigde in 2016/17 op een vijftiende plaats en sloot de voorbije voetbaljaargang op dezelfde positie af. Dit seizoen is de Brabantse club op een verdienstelijke negende plaats te vinden.

Wels zelf, die van de selectie de bijnaam Klaas Klopp heeft gekregen, is blij en trots dat zijn dienstverband minimaal twee jaar langer duurt. “Het is een compliment dat de clubleiding inziet dat wij als staf en als spelers op de goede weg zijn om ieder seizoen om een plekje in de Play-Offs te strijden. We hebben vorig jaar lang meegedaan en staan nu ook goed. Het besef dat we structureel aan kunnen sluiten bij de middenmoot, die om nacompetitie speelt, is er. En de club weet ook dat dit alleen kan door hard te werken.”