De Jong wil leren van Busquets: ‘De beste middenvelder ter wereld’

Frenkie de Jong speelt komend seizoen met enkele grote namen in het shirt van Barcelona. Tijdens zijn eerste interview op de clubwebsite werd de middenvelder gevraagd naar zijn toekomstige ploeggenoten. Ook Ivan Rakitic komt ter sprake. La Gazzetta dello Sport meldt dat de Kroaat moet vertrekken door de komst van De Jong, maar de Oranje-international zou graag met hem samen spelen. "Hij is geweldig en hij heeft een prachtige carrière", vertelt De Jong.

Naast de dertigjarige Rakitic zorgt ook Sergio Busquets voor veel ervaring op het middenveld van Barcelona. "Hij is een ongelooflijke speler, de beste middenvelder ter wereld. Hij heeft een buitengewone kijk op het spelletje en ik kijk ernaar uit om samen met hem op het veld te staan. Ik kan veel van hem leren", aldus De Jong over de dertigjarige Busquets. Ook Arturo Vidal valt in de smaak bij de Ajacied. "Hij is erg sterk, kan doelpunten maken en verdedigen als de beste."

De Jong verruilt de Johan Cruijff ArenA komende zomer voor het Camp Nou, waar hij als kind al kwam. "Toen ik klein was, ging ik op vakantie naar Spanje en heb ik een Camp Nou-tour gedaan. Drie jaar geleden was ik met mijn vriendin bij de wedstrijd tegen Real Betis, dat was geweldig" herinnert De Jong zich. "Het is verbazingwekkend, een van de grootste stadions in Europa. Ik kijk er naar uit om er zelf in te spelen."

Eerst wacht voor de middenvelder nog een belangrijke periode bij Ajax. Zo speelt hij volgende week woensdag zijn laatste Klassieker. In Spanje wacht echter een andere topwedstrijd, El Clásico. "Natuurlijk ken ik El Clásico", vervolgt De Jong. "Iedereen kent deze wedstrijd, het is een genot om zulke duels te bekijken. Ik hoop er binnenkort een te kunnen spelen. Het technisch niveau van de spelers in LaLiga is superieur. Als ik tijd heb, zie ik bijna iedere wedstrijd.”